Cippec presentó en Paraná un informe sobre la implementación de la Boleta Única de Papel en las elecciones nacionales de 2025. El estudio detectó mayores dificultades en los distritos que eligieron diputados y senadores y planteó recomendaciones para Entre Ríos.
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) presentó en Paraná los resultados de un estudio sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP) durante las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025.
El informe identificó diferencias en el comportamiento electoral según la cantidad de categorías en disputa y aportó recomendaciones para la implementación del sistema en Entre Ríos.
La presentación estuvo a cargo de María Page, investigadora de Cippec, y David Groisman, director del programa de Estado y Gobierno de la institución. Ambos expusieron los principales hallazgos del trabajo titulado La BU y el comportamiento electoral. Elecciones Nacionales 2025, elaborado por Page y Pedro Antenucci.
El encuentro reunió a autoridades del Poder Ejecutivo provincial, la Secretaría Electoral Nacional y el Tribunal Electoral de Entre Ríos. La actividad fue coordinada por el Ministerio de Gobierno y Trabajo de la provincia, con el propósito de analizar los resultados y debatir aspectos vinculados con la aplicación del nuevo instrumento de votación.
Qué reveló el estudio sobre la Boleta Única de Papel
El informe, financiado por la Embajada de Alemania, examinó las experiencias registradas en distintas provincias durante las elecciones legislativas nacionales de 2025.
Uno de los principales resultados indicó que en los distritos donde únicamente se eligieron diputados nacionales, la Boleta Única de Papel resultó fácil de utilizar y se mantuvo el nivel de votos positivos.
Sin embargo, el comportamiento electoral presentó diferencias en las provincias donde los ciudadanos debieron elegir tanto diputados como senadores nacionales. En esos casos, los investigadores identificaron indicios de mayores dificultades para utilizar el sistema.
En particular, se registró un incremento de los votos nulos en la primera categoría y de los votos en blanco en la segunda, una situación que el estudio vinculó con posibles problemas de comprensión o utilización de la boleta.
Las recomendaciones para implementar el sistema en Entre Ríos
A partir de los resultados obtenidos, Cippec formuló una serie de recomendaciones orientadas a mejorar la experiencia de los electores y reducir las dificultades detectadas. Entre las principales propuestas, los investigadores plantearon la necesidad de diseñar una Boleta Única de Papel que priorice la facilidad de lectura y comprensión, de manera que los votantes puedan identificar claramente las categorías y opciones disponibles.
También recomendaron invertir en campañas de información segmentadas, adaptadas a las necesidades de los diferentes grupos de electores, e incorporar mecanismos de evaluación y mejora continua del sistema.
Desde el Ministerio de Gobierno y Trabajo destacaron la utilidad del informe para el análisis del futuro esquema electoral provincial. "Consideramos que es un buen recurso para pensar la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en Entre Ríos", señalaron desde el organismo.
Autoridades provinciales y electorales participaron del encuentro
La presentación contó con la participación de representantes de distintos poderes del Estado y organismos vinculados con la organización y supervisión de los procesos electorales.
Entre los asistentes estuvieron el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Leonardo Portella; el secretario general del Tribunal Electoral, Lisandro Minigutti; y el secretario electoral de la Justicia Federal en Entre Ríos, Gustavo Carlos Zonis.
También participaron el vicepresidente segundo del Senado, Rafael Cavagna; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el secretario Legal y Técnico de Entre Ríos, Esteban Vitor; y el director de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno y Trabajo, Fernando Pacheco, entre otras autoridades.
El encuentro permitió compartir los resultados de la primera experiencia nacional con la Boleta Única de Papel y analizar los aspectos que podrían tenerse en cuenta para su implementación en las elecciones provinciales.