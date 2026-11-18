Un padre y su hijo de 8 años murieron ahogados este miércoles en Mendoza, luego de que el pequeño cayera al canal Cacique Guaymallén, en Luján de Cuyo, y el hombre se arrojara al agua para intentar salvarlo. La fuerte corriente arrastró a ambos y sus cuerpos fueron encontrados tras un amplio operativo de búsqueda que movilizó a policías y bomberos.

La tragedia ocurrió alrededor de las 11, a la altura de las calles Pueyrredón y San Martín. Según las primeras informaciones publicadas por Los Andes, el niño cayó al cauce y su padre, identificado como José Gelvez, trabajador del Hospital Español de Mendoza, ingresó al canal en un intento desesperado por rescatarlo.

Sin embargo, ninguno logró salir del agua. El canal transportaba un importante caudal, por lo que los equipos de emergencia desplegaron rastrillajes a lo largo de varios kilómetros.

Encontraron primero el cuerpo del padre

Los rescatistas localizaron el cuerpo de Gelvez en la zona de San Martín y Besares, poco más de una hora después de que ambos fueran arrastrados por la corriente.

Mientras tanto, continuó la búsqueda del niño en distintos sectores del canal, con operativos que abarcaron Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza y Las Heras.

Finalmente, minutos antes de las 13, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del pequeño. El operativo incluyó cortes de calles, desvíos de tránsito y la participación de distintas fuerzas de seguridad.

Como parte de las medidas destinadas a facilitar las tareas de búsqueda, también se solicitó la interrupción del suministro de agua al canal.

El Hospital Español despidió al trabajador y a su hijo

Tras confirmarse la identidad del padre, el Hospital Español de Mendoza difundió un mensaje de despedida a través de sus redes sociales.

“Con profundo dolor despedimos a José Gelvez, camillero de nuestro hospital”, expresó la institución.

En el comunicado, las autoridades hospitalarias también manifestaron su acompañamiento a los familiares de las víctimas.

“Lamentamos el fallecimiento de José y de su hijo. Acompañamos a su familia, a sus seres queridos y a sus compañeros en este momento tan difícil”, señalaron.

Hallaron a otro hombre que había desaparecido en el mismo canal

Durante los operativos de este miércoles, los rescatistas también encontraron sin vida a un hombre de 34 años que era buscado desde el martes, luego de haber sido visto en inmediaciones del canal Cacique Guaymallén.

Se trató de un episodio diferente al que involucró al padre y su hijo. La desaparición había sido denunciada en la zona de la Rotonda del Avión, en el límite entre Las Heras y Guaymallén.

Según las primeras actuaciones policiales, un empleado municipal declaró que había observado a un hombre correr hacia el canal. Poco después, unos menores que circulaban en bicicleta le advirtieron que una persona estaba siendo arrastrada por la corriente.

Las cámaras de seguridad y el operativo de búsqueda

A partir de los testimonios, efectivos policiales y bomberos iniciaron rastrillajes en el sector de la Costanera, a la altura de la Rotonda del Avión, y extendieron la búsqueda hacia el norte.

Los equipos también utilizaron drones para ampliar el área de observación y analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones.

Las imágenes permitieron observar a un hombre que se acercó a la baranda del canal y cruzó hacia la orilla. Sin embargo, los registros no permitieron establecer si se había arrojado al agua.

Durante el procedimiento, una mujer se presentó ante las autoridades y manifestó que buscaba a su hermano desde las 18 del martes. Las características físicas y la vestimenta que describió coincidían con las observadas en las grabaciones.

Finalmente, los rescatistas confirmaron el hallazgo del cuerpo del hombre, identificado por sus iniciales como L. D. T., de 34 años.

De esta manera, tres personas fueron encontradas sin vida en el canal Cacique Guaymallén, en dos episodios diferentes registrados entre el martes y el miércoles.