Robó una moto en Urdinarrain y aseguró que iba a devolverla cuando lo atraparon

Un robo de una moto en Urdinarrain terminó con un adolescente demorado y el vehículo recuperado por la Policía. El hecho ocurrió este miércoles por la mañana, cuando un joven fue identificado mediante cámaras de seguridad y, tras intentar escapar de los efectivos, reveló dónde había escondido el rodado. Al ser interceptado, aseguró que su intención era devolverlo.

El episodio comenzó alrededor de las 7 horas, cuando un hombre de 37 años denunció ante la comisaría local la sustracción de su motocicleta Corven de 110 centímetros cúbicos. Según manifestó, el vehículo se encontraba guardado en el interior de un galpón, sin medidas de seguridad y con la llave colocada.

A partir de la denuncia, los efectivos iniciaron una investigación y analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Este procedimiento permitió identificar a un adolescente como presunto responsable de la sustracción.

Intentó escapar y reveló dónde estaba la motocicleta

Horas después, una patrulla policial localizó al sospechoso en inmediaciones del Parque de la Estación. Al advertir la presencia de los uniformados, el joven intentó darse a la fuga, pero fue interceptado a pocos metros, en la intersección de Bulevar 25 de Mayo y Rocamora.

Durante el procedimiento, el adolescente aseguró que se había acercado al lugar para devolver la motocicleta. Además, indicó a los efectivos dónde la había dejado. Siguiendo sus indicaciones, los policías encontraron el vehículo oculto debajo de unas chapas, en un galpón abandonado.

Por disposición de la Fiscalía de Propiedad en turno, la motocicleta fue secuestrada para su posterior restitución al propietario. Asimismo, se dio intervención al Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF), encargada de adoptar las medidas correspondientes por tratarse de una persona menor de edad.