Los trabajos comprenden bacheo, repavimentación y reparaciones complementarias en las redes de agua, cloacas y desagües pluviales. Las intervenciones se concentran actualmente en las calles Hernandarias y Valentín Torra
En el marco de la segunda etapa del Plan Calle a Calle, la Municipalidad avanza con trabajos de mantenimiento y recuperación de la trama vial en el Parque Industrial. Las intervenciones se concentran actualmente en las calles Hernandarias y Valentín Torra, que forman parte de los principales recorridos del tránsito pesado.
El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Lorefice, explicó que las tareas responden a la necesidad de mantener en condiciones las arterias de mayor exigencia vial. “Estamos trabajando en el recorrido del tránsito pesado, tanto de ingreso y egreso al Parque Industrial como en los corredores que hoy atraviesan el sector, hasta que concluyamos la obra del acceso sureste, la nueva avenida urbana”, señaló.
En ese sentido, indicó que el objetivo es atender los corredores principales mediante una intervención integral que no se limita a la reparación de las calzadas. Los trabajos incluyen bacheo con asfalto en caliente, reparación de pavimentos de hormigón, repavimentación de tramos existentes y arreglos de cordones cuneta. También contemplan reparaciones en cañerías de agua potable y cloacas, además de intervenciones en desagües pluviales.
“Se trata de obras complementarias que permiten mantener la trama vial en condiciones y resolver inconvenientes que pueden afectar la circulación o el estado de los pavimentos”, precisó Lorefice.
El funcionario agregó que el plan también contempla otros corredores estratégicos de Paraná, especialmente aquellos vinculados con el transporte público de pasajeros. Al respecto, destacó la importancia de contar con calles en buenas condiciones para favorecer el desarrollo de los recorridos y evitar demoras en la prestación del servicio.
“Comenzamos las tareas en el Parque Industrial porque teníamos una demanda concreta de atender esta circulación. Pero el objetivo es intervenir también en los corredores principales vinculados al transporte público, para poder brindar un servicio en tiempo y forma y mantener los tiempos de recorrido lo más bajos posibles, con una trama vial adecuada”, concluyó.
La obra tiene un plazo de ejecución previsto de seis meses.