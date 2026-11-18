Diego Alonso, fotógrafo y trabajador de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Paraná, falleció este miércoles 18 de noviembre, a los 56 años. Su partida generó profundo pesar.
El fallecimiento de Diego Alonso, fotógrafo y trabajador de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Paraná, se produjo este miércoles 18 de noviembre. Tenía 56 años y la noticia de su muerte fue comunicada con profundo dolor y tristeza.
Alonso se desempeñaba en el ámbito municipal, donde desarrollaba tareas vinculadas con la fotografía y la Secretaría de Turismo.
La noticia de su partida estuvo acompañada por un mensaje de pesar en el que se lamentó su fallecimiento.
Pesar por la muerte de Diego Alonso
El fallecimiento del trabajador municipal motivó expresiones de tristeza por su partida.
Diego Alonso tenía 56 años y formaba parte del personal de la Secretaría de Turismo de Paraná. Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento ni sobre los servicios de despedida.