La Municipalidad de Concordia dispuso la cesantía de un empleado municipal por acumular 50 días de inasistencias injustificadas entre diciembre de 2025 y abril de 2026. Se trata de José Luis Bondaz, un agente mensualizado que dependía del Concejo Deliberante y que, según la investigación administrativa, tampoco se presentó a las audiencias convocadas para ejercer su defensa. Durante el procedimiento, el Ejecutivo también tomó conocimiento de que tendría una relación laboral con el Gobierno provincial.

La medida fue adoptada después de un sumario administrativo iniciado en abril de 2026, cuando se detectaron reiteradas ausencias y la falta de registros que acreditaran la presencia del trabajador en su puesto. La investigación determinó que Bondaz acumuló 50 días hábiles sin justificación entre el 11 de diciembre de 2025 y el 10 de abril de 2026.

Para comprobar las irregularidades, el municipio analizó actas de constatación de la División Unidad de Control, informes de la Dirección de Recursos Humanos, registros de marcación y documentación de la Dirección de Liquidación de Haberes. Los elementos reunidos permitieron acreditar las ausencias que motivaron la decisión del Departamento Ejecutivo.

El empleado no se presentó a las audiencias

Durante la tramitación del sumario, el agente recibió notificaciones e intimaciones en su domicilio particular. Según informó la Municipalidad, se le otorgaron los plazos correspondientes para ejercer su derecho de defensa y presentar las explicaciones que considerara necesarias.

Sin embargo, Bondaz no compareció a las audiencias fijadas, por lo que fue declarado en rebeldía dentro del procedimiento administrativo. Esta circunstancia se sumó a los incumplimientos laborales constatados mediante la documentación incorporada al expediente.

La investigación también estableció que el empleado contaba con antecedentes disciplinarios registrados en su legajo. Entre ellos figuraban suspensiones sin goce de haberes aplicadas durante 2025, anteriores al período de inasistencias que derivó en su cesantía.

También tendría una relación laboral con el Gobierno provincial

Otro de los datos que surgieron durante el procedimiento fue la posible existencia de un segundo vínculo laboral con el Estado. La Municipalidad informó que Bondaz también sería dependiente del Gobierno de Entre Ríos, donde se encontraría en trámite un expediente disciplinario por situaciones similares.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que esta información fue conocida durante la investigación, aunque no precisaron las funciones que el agente desempeñaría en la administración provincial ni el estado de las actuaciones iniciadas en esa jurisdicción.

En el comunicado difundido por la comuna, las autoridades consideraron que “el caso expone una situación grave de incumplimiento de las obligaciones laborales dentro del Estado”, en referencia a las ausencias comprobadas y al posible vínculo con otra dependencia estatal.

La Municipalidad dispuso la cesantía

Una vez concluido el procedimiento administrativo, el Departamento Ejecutivo resolvió disponer la cesantía de José Luis Bondaz, al considerar acreditadas las reiteradas inasistencias injustificadas y los incumplimientos de sus obligaciones laborales.

Desde la Municipalidad explicaron que la decisión formó parte de las medidas de control de personal impulsadas por la gestión local. En ese sentido, indicaron que la resolución se enmarcó en una “política de ordenamiento y control de los recursos humanos”, orientada a revisar el cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores municipales.

De esta manera, el agente quedó separado de su cargo en el Concejo Deliberante de Concordia, mientras que la situación administrativa que tendría en el Gobierno provincial continúa sujeta al expediente mencionado por las autoridades municipales. (con información de El Entre Ríos y Concordia Policiales)