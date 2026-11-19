La presunta interna en Los Palmeras tras la muerte de Marcos Camino quedó expuesta a partir de un comunicado publicado por su hijo, Marcos Camino Jr., quien anticipó que en algún momento contará situaciones que mantuvo en silencio sobre el trato que recibió su padre. Sus declaraciones se conocieron a más de una semana del fallecimiento del histórico acordeonista y fundador de la agrupación santafesina.

Camino murió el pasado 10 de noviembre, a los 76 años, y fue encontrado sin vida en los estudios de grabación del grupo, en la ciudad de Santa Fe. Su fallecimiento generó conmoción entre los seguidores de la cumbia santafesina, género al que dedicó más de cinco décadas de trayectoria y del que se convirtió en uno de sus principales referentes.

En medio de las repercusiones por su muerte, su hijo utilizó sus historias de Instagram para agradecer el acompañamiento recibido durante los últimos días. El músico, que se incorporó a Los Palmeras después de la salida de Cacho Deicas, también confirmó su intención de continuar formando parte de la banda.

(@marcoscaminook)

El mensaje de Marcos Camino Jr. que generó repercusiones

"Quiero agradecer de corazón cada mensaje, cada palabra de aliento, cada abrazo y cada muestra de cariño que recibí en estos días tan difíciles", expresó el acordeonista, quien reconoció que atravesó momentos de profunda tristeza y que no pudo responder personalmente todas las muestras de afecto.

"No tengo palabras suficientes para agradecer tanto acompañamiento y tanto afecto", agregó. En otro tramo de su publicación, reflexionó sobre el duelo: "A veces la vida nos golpea de una manera que cuesta entender y encontrar fuerzas para seguir. Pero el tiempo irá acomodando las cosas, sanando las heridas".

Sin embargo, el mensaje adquirió otra dimensión cuando anticipó que existen situaciones relacionadas con su padre sobre las que todavía no habló públicamente. "Hay muchas cosas que sé, muchas que callé y otras que durante mucho tiempo elegí no contar. Hoy no es el momento, pero llegará el día en que también voy a hablar como han hablado de mi papá", advirtió.

Qué se sabe sobre el distanciamiento con Cacho Deicas

Las palabras de Camino Jr. reavivaron las versiones sobre diferencias internas que habrían atravesado a Los Palmeras, especialmente después del alejamiento de Cacho Deicas, quien durante décadas fue una de las voces más reconocidas de la agrupación.

De acuerdo con lo difundido por la Agencia Noticias Argentinas, el panelista Pepe Ochoa relató que la relación entre Deicas y Marcos Camino habría terminado en medio de desacuerdos. "Había una interna, se dejaron de hablar. Nunca más se vieron. Desde ahí empezó a ser un poco raro, hablaban que era un tema de dinero, de contratos", sostuvo.

El periodista también afirmó que, antes de fallecer, Camino habría intentado recomponer el vínculo mediante contactos con los hijos de Deicas, aunque esos acercamientos no habrían prosperado. Se trata de versiones difundidas públicamente que no fueron confirmadas por todas las personas involucradas.

Los mensajes entre las familias y el futuro de Los Palmeras

Ochoa aseguró que las diferencias también alcanzaron a los familiares de ambos músicos. Según su relato, Sandra, esposa de Marcos Camino, habría intentado comunicarse con la familia de Deicas y recibido una respuesta negativa de Cristian, hijo del cantante.

"Y Sandra les mandó mensajes por privado, después recibe un mensaje de Cristian: ‘No nos contactes nunca más en tu vida’", afirmó el panelista. Posteriormente, Sandra expresó su malestar en redes sociales con una publicación dirigida a Cristian: "Hipócritas, más desplantes de los que ustedes hicieron, imposible".

Mientras estas versiones generan repercusiones, Marcos Camino Jr. ratificó su compromiso con la continuidad del conjunto musical. "Voy a seguir luchando, trabajando y entregándome hasta el último día por @lospalmerasoficial, porque sé que fue el sueño de toda la vida de mi papá", expresó.