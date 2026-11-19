Fernando “Poke” Lezcano, oriundo de Concordia, participó en la serie “Gordon”, protagonizada por Rodrigo de la Serna. Interpretó a un preso político y compartió escenas con el reconocido actor. Reveló detalles del rodaje y adelantó nuevos proyectos.
El actor entrerriano Fernando “Poke” Lezcano, oriundo de Concordia, participó en la serie Gordon, una producción de Netflix protagonizada por Rodrigo de la Serna y ambientada en la década de 1970. El intérprete contó cómo fue su experiencia durante las grabaciones, en las que representó a un preso político y compartió escenas con el reconocido protagonista.
En diálogo con Diario Río Uruguay, Lezcano expresó su entusiasmo por la llegada de la ficción a la plataforma, después de casi un año de espera desde el rodaje. “Muy contento y emocionado a la misma vez porque pensé que nunca iba a llegar después de casi un año”, manifestó.
Su participación representó un nuevo avance en su carrera artística, luego de haber trabajado como extra en otras producciones audiovisuales. En esta oportunidad, consiguió un papel con mayor presencia en pantalla y formó parte de un grupo de actores que interpretaron a detenidos políticos.
Cómo fue interpretar a un preso político en Netflix
Lezcano explicó que integró un elenco de aproximadamente 14 o 15 intérpretes que recrearon situaciones vinculadas con la vida en prisión durante uno de los períodos más oscuros de la historia argentina.
Las escenas incluyeron situaciones de maltrato, dificultades relacionadas con la alimentación y el sufrimiento de los detenidos. “Los días son días oscuros, de llanto, de extrañar a la familia también”, describió sobre las emociones que debieron representar.
Para construir su personaje, el concordiense atravesó un proceso de preparación física y estética. Tuvo que dejarse crecer el cabello y la barba, además de realizar diferentes pruebas de apariencia hasta alcanzar la imagen requerida por la producción.
“Fue muy lindo y una experiencia enorme para lo que es esta plataforma y para mi vida saliendo de Concordia”, destacó al recordar su participación en el proyecto.
La experiencia de trabajar junto a Rodrigo de la Serna
Uno de los momentos más significativos para el actor entrerriano fue la posibilidad de compartir jornadas de grabación con Rodrigo de la Serna, protagonista de la ficción. Según relató, coincidieron en numerosas escenas debido a que el personaje principal también atravesaba parte de la historia dentro de la cárcel.
“Compartíamos con él todo el tiempo, un muchacho macanudo, buena onda. En los descansos tomábamos mate, fue un momento muy lindo donde nos divertimos mucho también”, recordó Lezcano.
El actor también destacó el ambiente de compañerismo que se generó entre los integrantes del elenco y el equipo técnico durante las jornadas de trabajo.
Los detalles del rodaje y la preparación de las escenas
Antes de cada grabación, los intérpretes atravesaban un proceso de caracterización que incluía vestuario, maquillaje y preparación para las escenas. Lezcano explicó que el equipo de producción los recibía y acompañaba hasta los sectores correspondientes, donde les asignaban la indumentaria de sus personajes.
En su caso, debió utilizar prendas deterioradas y sucias, además de maquillaje especialmente preparado para representar las condiciones de los presos políticos. “En la hora de grabar era toda una concentración y poniéndote en ese papel”, señaló sobre la exigencia interpretativa que implicaron las escenas.
Nuevos proyectos y oportunidades para el actor entrerriano
El concordiense contó que las grabaciones de la serie se realizaron durante los primeros meses de 2025 y que posteriormente continuó participando en diferentes proyectos audiovisuales.
Entre sus experiencias recientes mencionó trabajos vinculados con producciones de Moria Casán y otras ficciones que tienen previsto estrenarse en los próximos años.
Al evaluar su recorrido profesional, destacó especialmente las oportunidades que surgieron a partir de sus participaciones en producciones de mayor alcance. “A mí me abrió muchísimas puertas, porque conocer gente de producción, directores”, expresó. En ese sentido, explicó que los contactos establecidos durante los rodajes le permitieron acceder a nuevos castings y continuar su formación teatral.
Una nueva serie y su regreso a Concordia
Lezcano adelantó que durante 2027 participará en otra producción destinada a una plataforma de streaming, donde tendrá un personaje propio.
Aunque evitó revelar detalles del proyecto por cuestiones de confidencialidad, anticipó que interpretará a un personaje de características oscuras, diferente de sus experiencias anteriores.
Finalmente, contó que tiene previsto regresar a Concordia durante diciembre para reencontrarse con su entorno y permanecer en la ciudad durante enero y parte de febrero.
Posteriormente, volverá a Buenos Aires para comenzar un nuevo rodaje y continuar desarrollando su carrera en la industria audiovisual.