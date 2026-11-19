La menor fue encontrada sin vida en una vivienda de Posadas, luego de que su abuelo alertara a la Policía. Su madre, de 30 años, fue hospitalizada por una aparente intoxicación. La Justicia ordenó pericias para determinar qué ocurrió.
Una niña de 7 años fue encontrada sin vida este miércoles en una vivienda del barrio 17 de Octubre, en la ciudad de Posadas, Misiones. En el mismo domicilio, la Policía halló a su madre, una mujer de 30 años, en aparente estado de intoxicación, por lo que debió ser trasladada de urgencia a un centro asistencial.
El hallazgo se produjo alrededor de las 10:30, cuando efectivos de la Comisaría Novena acudieron al inmueble después de recibir una alerta del abuelo de la menor, un hombre de 56 años, quien solicitó la intervención policial.
Al ingresar a la vivienda, los uniformados constataron el fallecimiento de la niña y encontraron a su progenitora en una situación que requería asistencia médica inmediata. La mujer fue derivada al Hospital René Favaloro, donde quedó internada para recibir atención.
Investigan las causas de la muerte de la niña
De acuerdo con la información preliminar, la menor presentaba problemas de salud preexistentes. Sin embargo, las autoridades todavía no establecieron las circunstancias que provocaron su fallecimiento, por lo que se inició una investigación judicial.
Uno de los aspectos que se busca esclarecer es el estado en el que fue encontrada la madre, baja una aparente intoxicación.
La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N.º 6 de Posadas, que dispuso una serie de medidas destinadas a determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las causas de la muerte.
Por disposición judicial, el domicilio fue preservado para permitir el trabajo de los especialistas de la Dirección Policía Científica, quienes quedaron a cargo de las pericias criminalísticas correspondientes.
También se ordenó la intervención del médico policial de turno y de personal especializado de Cibercrimen, con el objetivo de reunir elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.
Entre las medidas previstas se encuentra el análisis de posibles registros de cámaras de seguridad instaladas en la vivienda, que podrían aportar información sobre los movimientos y acontecimientos registrados durante las horas previas al hallazgo, indica Misiones Online.