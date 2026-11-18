La muerte de una niña en Concordia llevó a las autoridades educativas a activar protocolos institucionales y solicitar informes para esclarecer si existió una presunta agresión escolar, luego de que familiares vincularan públicamente el fallecimiento con un supuesto golpe propinado por una compañera.

El director departamental de Escuelas, Alejandro Ramírez, confirmó a Elonce que se inició una intervención institucional, aunque aclaró que todavía no existen elementos suficientes para confirmar lo denunciado.

La menor, identificada por sus iniciales O.A., tenía ocho años y falleció durante la madrugada del martes en el hospital Delicia Concepción Masvernat, después de atravesar un cuadro de salud que se agravó durante varios días.

Un familiar difundió publicaciones en redes sociales en las que mencionó una presunta agresión ocurrida en la escuela Lavardén y también cuestionó aspectos de la atención médica.

Ante la repercusión del caso, Ramírez explicó que la Dirección Departamental comenzó a reunir información sobre lo sucedido en el establecimiento. “La supervisora de la institución activa los protocolos, se pide informe a la maestra del curso y también a la directora sobre esta situación, si es que sucedió en la escuela”, señaló.

Educación investiga qué ocurrió dentro de la escuela

La intervención educativa se concentró en reconstruir las circunstancias que podrían haber precedido al cuadro de salud de la alumna. Para ello, las autoridades solicitaron información a quienes estuvieron en contacto con la menor durante su asistencia al establecimiento.

El funcionario fue consultado sobre la existencia de una posible agresión entre compañeras y evitó confirmar esa versión. “No, eso no te puedo confirmar. Lo que sí tenía la nena era un golpe muy fuerte en el cuerpo”, manifestó.

Ramírez también mencionó información preliminar sobre marcas que habría presentado la menor. “Por lo que tengo entendido, la seño consultó a la nena por ese golpe que tenía, como dos raspaduras en la cara. Ese es el informe que yo le pedí, para ver qué fue lo que manifestó la niña”, explicó.

La familia había informado sobre problemas de salud

La Dirección Departamental mantenía comunicación con la familia desde antes del fallecimiento, cuando la niña ya se encontraba internada en el hospital Masvernat. Sin embargo, Ramírez diferenció aquella comunicación de las acusaciones que posteriormente circularon en redes sociales. “La familia avisó que la nena estaba con un problema de salud porque no estaba yendo a la escuela”, indicó.

Consultado sobre si los familiares habían mencionado entonces un supuesto golpe provocado por otra alumna, respondió: “No, eso no me consta”. Además, aclaró que la institución educativa estaba reuniendo información para determinar qué pudo haber ocurrido dentro del establecimiento, mientras que cualquier investigación policial o judicial seguiría su propio procedimiento.

Preparan una jornada de contención para los alumnos

La muerte de la niña también generó una situación de profundo impacto en la comunidad educativa de la escuela Lavardén, especialmente entre sus compañeros de curso y docentes.

El director departamental de Escuelas de Concordia, Alejandro Ramírez.

Ramírez confirmó que se programó una reunión para el jueves, con el objetivo de organizar el acompañamiento institucional y abordar lo sucedido con los estudiantes. “Mañana también va a haber reunión en el colegio para continuar. Se les tiene que explicar a los chicos, a sus compañeritos de curso. Se activó todo un protocolo para contención porque también tenemos que contener a los niños”, expresó.

Habrá reducción horaria para trabajar con los docentes

La planificación incluyó un espacio específico para el personal educativo, ante la conmoción que provocó el fallecimiento de la alumna.

“Se va a trabajar también con las docentes, porque las docentes están obviamente conmocionadas por la situación y es entendible. Así que mañana va a haber una reducción horaria para trabajar este tema”, confirmó el director departamental.

El funcionario explicó a Elonce que la reunión fue prevista para el día siguiente porque el establecimiento permanecía cerrado durante la jornada de la entrevista. La intervención apuntó tanto al acompañamiento emocional de los alumnos como a la organización de las acciones institucionales necesarias frente a una situación que afectó directamente a la comunidad escolar.

El resguardo de los menores involucrados

Otro de los aspectos abordados por Ramírez fue la necesidad de proteger la identidad y la integridad de todos los niños mencionados en las versiones difundidas públicamente. “Cuando hay menores en el medio y son situaciones como esta, muy delicadas, la información se resguarda. Se tiene que cuidar obviamente la integridad de los niños”, remarcó.

En ese sentido, recordó que la presunta agresión involucraría a otra alumna menor de edad, por lo que pidió prudencia ante las acusaciones que todavía no fueron verificadas. “Hay una publicación que desconozco si es verdad o no, pero la criatura también tiene que estar resguardada porque son todos menores de edad”, sostuvo.

No recibieron denuncias formales por el supuesto hecho

En relación con las actuaciones oficiales, Ramírez confirmó que hasta el momento de la entrevista no había recibido ninguna denuncia formal vinculada con la presunta agresión escolar. “Hasta ahora no ha llegado. Yo, por lo menos, en el día de la fecha no he recibido nada”, señaló.

El funcionario explicó que, ante una eventual denuncia, podrían intervenir organismos de protección de menores y autoridades judiciales. “El protocolo indica que la familia es la que tiene que hacer la denuncia y ahí se activa con Minoridad y el Ministerio Público”, manifestó.

Finalmente, insistió en que las actuaciones educativas buscaban esclarecer los hechos sin anticipar conclusiones. “Nosotros como institución estamos buscando información de lo que podría haber sucedido o no en la institución. Luego, la parte policial o judicial va por otro lado”, concluyó.

De esta manera, la Dirección Departamental de Escuelas continuaba con la recopilación de informes y la organización del acompañamiento a la comunidad educativa, mientras permanecía sin determinarse si existió una agresión y si tuvo alguna relación con el fallecimiento de la niña.