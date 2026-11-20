La Policía Federal realizó procedimientos en distintas localidades bonaerenses por investigaciones vinculadas al grooming y material de abuso sexual infantil. Secuestraron dispositivos electrónicos y detuvieron a un hombre.
La Policía Federal Argentina (PFA) realizó 20 allanamientos en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires en el marco de investigaciones por grooming, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Los procedimientos permitieron detener a un hombre, identificar a otros sospechosos y secuestrar numerosos dispositivos electrónicos que serán analizados por la Justicia.
El operativo, denominado “Protección de Infancias VIII”, fue desarrollado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional. Las actuaciones fueron coordinadas por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Procuración General bonaerense.
La investigación comenzó a partir de denuncias y reportes internacionales emitidos por organismos especializados, entre ellos el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), de Estados Unidos, y Missing Children. La información permitió avanzar en la identificación de domicilios presuntamente vinculados con los delitos investigados.
Cómo se desarrolló la investigación
Las tareas estuvieron a cargo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Mar del Plata, junto con dependencias federales de Mar del Plata, Necochea, Chascomús, Pinamar, Junín, Mercedes, Pergamino y Morón.
Los investigadores realizaron tareas de campo, análisis de información y relevamientos en plataformas digitales para establecer posibles conexiones entre los sospechosos y la circulación de material de abuso sexual infantil.
A partir de los elementos reunidos, distintas autoridades judiciales autorizaron los procedimientos. Intervinieron juzgados de garantías de Chascomús, Villa Gesell, Morón, Mar del Plata, Bahía Blanca, Necochea, Pergamino y Junín, además del Juzgado Federal N° 4 de Dolores.
Un detenido y numerosos dispositivos secuestrados
Durante los 20 allanamientos, los efectivos detuvieron a un hombre argentino, mayor de edad, y secuestraron elementos considerados de interés para las investigaciones.
Entre los objetos incautados se encontraron:
25 teléfonos celulares.
Cuatro notebooks.
Cuatro pendrives.
Una tablet.
Una computadora.
Dos CPU.
Casi un kilogramo de marihuana.
Además, los investigadores identificaron a otras personas que quedaron imputadas por disposición de las autoridades judiciales intervinientes.
El detenido permaneció a disposición de la Justicia, mientras continuaron las actuaciones vinculadas con la presunta comisión de delitos contemplados en la Ley 26.904, que incorporó el grooming al Código Penal argentino.
Dónde denunciar delitos de grooming
La Policía Federal Argentina recordó que los ciudadanos pueden denunciar hechos que pudieran constituir delitos federales ante la División Denuncias de Delitos Federales.
La dependencia funciona durante las 24 horas, todos los días del año, en Moreno 1550, planta baja, oficina 24, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También se reciben consultas y denuncias a través del teléfono (011) 4370-5876 y del correo electrónico denunciasdelitosfederales@policiafederal.gov.ar.
El grooming consiste en el contacto de una persona adulta con un menor de edad mediante comunicaciones electrónicas, con el propósito de cometer un delito contra su integridad sexual. En Argentina está tipificado como delito en el artículo 131 del Código Penal.