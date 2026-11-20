La bajante del río Uruguay permitió que el nivel del agua descendiera este jueves a 3,76 metros en Concepción del Uruguay, luego de permanecer durante más de un mes por encima de los cuatro metros. Sin embargo, la Municipalidad informó que Banco Pelay, Paso Vera y el Balneario Itapé continúan cerrados al público, debido a las condiciones en las que quedaron los predios tras la inundación. Por el momento, la Isla del Puerto es el único espacio habilitado y cuenta con todos sus servicios disponibles.

Aunque el retroceso del agua permitió liberar los caminos de acceso a algunos sectores costeros, las autoridades advirtieron que todavía existen riesgos para quienes intenten ingresar. La presencia de barro, ramas y otros restos arrastrados por la creciente dificulta la circulación, mientras que distintas áreas permanecen anegadas.

La directora municipal de Turismo, María Laura Saad, explicó que la restricción continuará hasta que estén garantizadas las condiciones de seguridad. También pidió a los vecinos y visitantes que respeten las indicaciones, especialmente durante los próximos días, cuando podría incrementarse la concurrencia a los espacios recreativos.

Por qué Banco Pelay y Paso Vera siguen cerrados

La Municipalidad aclaró que la recuperación de los caminos no significa que los balnearios estén en condiciones de recibir visitantes. Los efectos de la inundación todavía se observan en diferentes sectores y requieren tareas de acondicionamiento antes de una eventual reapertura.

Saad remarcó que la circulación por estos espacios representa un riesgo debido a la acumulación de sedimentos y materiales que dejó el avance del río.

“Recordamos a los vecinos que el agua bajó, pero no está permitido el ingreso a Banco Pelay ni Paso Vera, ya que hay mucho barro y restos de ramas que dejó la inundación. Es peligroso circular en esos sectores”, señaló la funcionaria.

La restricción también comprende al Balneario Itapé, que permanece cerrado mientras se evalúan las condiciones de seguridad del predio.

Qué ocurre con quienes ingresan en lancha

Durante la creciente, el acceso terrestre a los sectores afectados estuvo interrumpido por más de un mes. No obstante, algunas personas continuaron acercándose a las zonas costeras mediante embarcaciones particulares.

Desde el Municipio aclararon que, aunque el ingreso por agua resulte posible en determinados puntos, los balnearios cerrados no cuentan con servicios habilitados para recibir visitantes.

“Quienes ingresen en lancha deben tener en cuenta que no hay ningún tipo de servicio habilitado, a excepción de la Isla del Puerto”, advirtió Saad.

Las autoridades también solicitaron evitar la acumulación de residuos en los sectores afectados. Según informaron, durante las recorridas se encontraron numerosas bolsas de basura recientes, pese a que los espacios todavía permanecen fuera de funcionamiento.

Las medidas preventivas durante la creciente

Ante el avance del río Uruguay, la Municipalidad había dispuesto el retiro y resguardo de distintos elementos de las instalaciones ubicadas en los balnearios.

Las tareas incluyeron el traslado de artefactos lumínicos, revestimientos, bachas y otros componentes pertenecientes a los sanitarios y bungalows, con el objetivo de evitar daños provocados por el agua.

El procedimiento también buscó proteger los bienes municipales ante posibles sustracciones mientras los predios permanecían afectados por la inundación.

Durante el período en el que los caminos estuvieron cubiertos por el agua, personal municipal continuó ingresando diariamente mediante embarcaciones para mantener la vigilancia y realizar tareas de control.

Estas recorridas permitieron efectuar un seguimiento de las condiciones de los establecimientos y de los sectores más comprometidos por la creciente.

La Isla del Puerto permanece habilitada

En contraste con las restricciones que afectan a Banco Pelay, Paso Vera e Itapé, la Isla del Puerto continúa abierta al público y con todos sus servicios disponibles, según confirmó la Municipalidad.

Se trata del único espacio recreativo mencionado por las autoridades que actualmente reúne las condiciones necesarias para recibir visitantes.

Desde el área de Turismo recomendaron tener en cuenta esta situación antes de organizar salidas hacia la costa, ya que el descenso del río todavía no permitió recuperar completamente los demás balnearios.