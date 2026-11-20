El gobierno provincial adquirió equipamiento vial con una inversión de más de 15.000 millones de pesos. En ese marco, se realizó una jornada de capacitación para el empleo de las nuevas motoniveladoras, que son de calidad premium y de última tecnología.

Al respecto, el director administrador, Exequiel Donda, remarcó que "todo esto es parte del desafío que nos encargó el gobernador de cambiar Vialidad, creo que lo estamos haciendo y nos sentimos orgullosos por eso. La incorporación de maquinaria es un gran hito que estamos cumpliendo y que nos enorgullece. Mucho más viendo lo contentos que se ven los maquinistas, los mecánicos, al ver maquinaria de esta calidad. Son John Deere, que es equipamiento de primera línea. Haber podido llegar a esto también nos marca un salto de calidad".

En ese sentido, agregó que "es una gran inversión pensando básicamente en la Vialidad que encontramos, que teníamos tantos problemas, que estaba muy perdida, muy desordenada y desorganizada financieramente. Hoy se está encontrando una línea de trabajo, un orden y a nosotros nos enorgullece porque queremos una vialidad de calidad, que tenga eficiencia y que sea eficaz a la hora de llevar el trabajo a los caminos".

"Teníamos máquinas que tal vez trabajaban el 50 por ciento o menos de los días laborables, porque se rompían, porque se agotaban. Esto es una manera de poder tener las maquinarias disponibles todos los días en que se pueda trabajar".

Por su parte, el especialista de producto de Agro Norte de John Deere y encargado de la capacitación, Ronnie Van de Ploeg, detalló que "concretamos la entrega técnica teórica y práctica de las motoniveladoras que adquirieron. Participaron unos 50 operarios y se los notó muy interesados. Eso es muy bueno, el ida y vuelta, las consultas que te hacen, así que confío en que van a sacarle bien el jugo, cuidar las máquinas bien y seguir en esta relación con el equipo".

Además explicó que "estas máquinas, lógicamente, son de una marca premium. Lo que las distingue es la gran fuerza de empuje que tienen y todos los automatismos, entonces van a tener muy buena productividad porque las máquinas van a estar traccionando a su máxima potencia, sin pérdida de potencia por el automatismo de los bloqueos diferenciales. Y otra característica particular que tiene es que la máquina se limpia sola los radiadores, entonces el operador no tiene que parar a sopletear por altas temperaturas o porque se le tapó un radiador.

"En la parte práctica, repasamos el recorrido que se le hace a la máquina para controlarla diariamente, para que todo esté bien y no haya una sorpresa en la operación. La idea es que ellos hagan la inspección diaria, los controles diarios. Vimos cómo se ajusta la máquina para mantener la calidad del trabajo, sacarle los juegos y demás, cómo se calibra la transmisión y todas las cuestiones para el operador, para que le pueda sacar bien el jugo a la máquina y pierda el miedo de algo nuevo que no conocen".

En cuanto al avance tecnológico, comentó que "no es un impedimento para una persona ya sea con mucha experiencia, de mucha edad que por ahí cuesta más aprender, y a la vez también le viene bien a una persona que tiene conocimiento sobre la máquina, debido a que cuenta con muchas acciones automatizadas. Básicamente es una ayuda para los operadores".