La OMS considera “muy bajo” el riesgo internacional por el posible caso de peste neumónica

La muerte de una trabajadora de un instituto dedicado al estudio de enfermedades infecciosas en Siberia abrió una investigación sobre un posible caso de peste neumónica. La OMS mantiene contacto con Rusia para conocer los resultados, mientras todavía se busca determinar qué provocó el fallecimiento.

La evaluación inicial del organismo considera “muy bajo” el riesgo para la comunidad internacional. Esa valoración no confirma que la mujer haya tenido la enfermedad: las autoridades rusas continúan investigando esa posibilidad y no se ha establecido la causa de su muerte.

Según informó Ámbito, la trabajadora falleció la semana pasada en un hospital de Shelekhov, cerca de Irkutsk. Se desempeñaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente, especializado en el estudio de la peste y otros agentes infecciosos peligrosos.

Qué informaron las autoridades rusas

Rusia comunicó que identificó a las personas que habían tenido contacto con la mujer y les realizó controles médicos y estudios de laboratorio. De acuerdo con la información remitida, las pruebas no detectaron agentes causantes de enfermedades infecciosas peligrosas entre esos contactos.

Las autoridades también señalaron que el seguimiento médico de esas personas finalizó y que la situación epidemiológica permanece estable. Los resultados comunicados corresponden a los contactos de la trabajadora y no permiten, por sí solos, establecer qué causó su fallecimiento.

El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, explicó que el instituto se encuentra en una zona de Siberia donde la peste circula de manera natural entre animales silvestres. También confirmó que las autoridades investigan si la forma neumónica de la enfermedad estuvo relacionada con la muerte.

Cómo se evalúa el riesgo de propagación

La valoración inicial distingue diferentes áreas geográficas: el riesgo se considera de moderado a bajo para Irkutsk, bajo para Rusia en general y “muy bajo” para la región europea de la OMS. Se trata de una evaluación vinculada con la información disponible sobre el caso.

Por el momento, Rusia no solicitó el envío de especialistas internacionales. El organismo incorporó expertos en patógenos de alta amenaza para seguir la investigación desde sus oficinas de Ginebra y Copenhague, mientras continúa el intercambio de información con las autoridades nacionales.

El caso también generó pronunciamientos de Estados Unidos. El presidente Donald Trump expresó que sigue la situación y ofreció colaboración, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, pidió más información a Rusia. Esas declaraciones se produjeron cuando todavía no había una confirmación sobre el diagnóstico.

Qué es la peste neumónica

La peste neumónica es una forma grave de la peste que afecta a los pulmones y está causada por la bacteria Yersinia pestis. Puede evolucionar rápidamente y su período de incubación puede ser de apenas 24 horas. Entre los síntomas se encuentran la dificultad para respirar y la tos, que puede estar acompañada de sangre.

A diferencia de la forma bubónica, habitualmente asociada con la picadura de pulgas infectadas, la peste neumónica puede transmitirse entre personas mediante partículas respiratorias infectadas. La confirmación de la enfermedad requiere pruebas de laboratorio, por lo que la sospecha clínica debe diferenciarse de un diagnóstico confirmado.

La OMS destaca que el diagnóstico y el tratamiento tempranos son fundamentales, ya que la infección puede resultar mortal sin atención oportuna. Los antibióticos son eficaces cuando se administran a tiempo. En el caso investigado en Siberia, sigue pendiente determinar si esta enfermedad fue efectivamente la causa del fallecimiento.