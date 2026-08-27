Granizó en Aranguren y General Ramírez: “Fueron cuatro minutos de intensa pedrada”

Una intensa granizada en Entre Ríos sorprendió durante la mañana de este jueves a vecinos de General Ramírez y Aranguren, donde una importante cantidad de piedras cubrió calles, veredas y patios hasta dejar sectores completamente blancos. Elonce accedió a imágenes que reflejaron la magnitud del fenómeno y dialogó con el jefe de Bomberos Voluntarios de Ramírez, Aaron Mendoza, quien confirmó daños materiales.

El fenómeno estuvo caracterizado principalmente por la gran cantidad de granizo que cayó durante un período breve. La acumulación provocó inconvenientes en desagües y canaletas, mientras que también se reportaron daños sobre algunos techos. En General Ramírez, una escuela secundaria resultó afectada por filtraciones y debió organizarse el retiro de los estudiantes en medio de dificultades en las comunicaciones.

La situación se produjo en una jornada en la que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido, a las 9:14, un aviso a corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo para los departamentos Diamante y Victoria. La advertencia tenía una vigencia de dos horas desde el momento de su emisión.

Granizo en General Ramírez.-

“Fue complicado”: el relato desde General Ramírez

“Se oscureció muchísimo la localidad y por la hora se prendieron, por supuesto, todas las luces de la calle, los autos con las luces bajas prendidas y, bueno, al rato empezó a caer esta pedrada que la verdad que fue importante”, relató Mendoza en comunicación con Elonce.

Granizo en General Ramírez.-

El jefe de Bomberos explicó que el problema no estuvo solamente relacionado con el tamaño del granizo, sino también con la intensidad y la cantidad que cayó en pocos minutos. “Fue mucha cantidad en un período corto de tiempo, lo que hace que tape todas las canaletas, que produzca un gran peso sobre los techos y ni hablar, por supuesto, el daño a los vehículos que podrían estar circunstancialmente en la calle”, señaló.

Granizo en General Ramírez.-

Las condiciones del cielo habían anticipado que podía producirse un fenómeno de intensidad. Sin embargo, Mendoza explicó que la tormenta igualmente sorprendió mientras se desarrollaban normalmente las actividades cotidianas. Había personas trabajando y estudiantes dentro de las escuelas cuando comenzó a caer el granizo.

Una escuela registró filtraciones

Bomberos Voluntarios trabajó junto con el Municipio y Defensa Civil para responder a las situaciones que se presentaron. “Tuvimos algún par de asistencias con la institución y comunicación con el municipio, con Defensa Civil, que nos fuimos repartiendo algunas intervenciones”, indicó Mendoza, quien señaló que posteriormente comenzaron las tareas para recuperar la normalidad.

Granizo en General Ramírez.-

Entre los lugares afectados se encontró una escuela secundaria de educación privada. El jefe de Bomberos destacó la respuesta de la institución ante el temporal y explicó que una de las principales dificultades apareció al momento de organizar la salida de los estudiantes, ya que se había interrumpido el suministro eléctrico y las comunicaciones estaban afectadas.

La granizada en el ingreso a una vivienda de Aranguren (foto Elonce)

“Es complicada la retirada de los chicos, porque si bien ya había pasado el temporal, lo que se cortó momentáneamente son todas las comunicaciones porque se había cortado la luz, entonces no había electricidad y no teníamos red, no teníamos nada”, relató.

Intensa granizada cubrió de blanco dos localidades entrerrianas

Agua en aulas y daños sobre algunos techos

Según explicó Mendoza a Elonce, la escuela tomó la decisión preventiva de cortar el suministro eléctrico desde su propia llave debido al ingreso de agua. “Filtró agua en los techos, entre el cielorraso y en todo lo que es la instalación eléctrica, en tres aulas de las que yo vi”, precisó.

La granizada en el ingreso a una vivienda de Aranguren (foto Elonce)

La acumulación de granizo habría obstruido las canaletas y dificultado el drenaje del agua. “La gran cantidad de piedra en tan poco tiempo tapa lo que son las canaletas de desagüe y el agua empieza a filtrar por donde puede”, explicó el jefe de Bomberos.

La granizada en el ingreso a una vivienda de Aranguren (foto Elonce)

También se registraron inconvenientes en viviendas con determinados tipos de cubierta. “Algunos techos que tienen la chapa de fibro también se rompieron y produjo que entre agua a esas viviendas”, agregó. Además, se registraron ráfagas antes y durante la caída de granizo, aunque el viento no habría sido el principal inconveniente.

“El problema fue netamente la piedra”

Después de la granizada se registraron precipitaciones, aunque no fueron de gran intensidad. “No fue gran cantidad. El problema fue netamente la piedra”, resumió Mendoza. Con el paso de los minutos, las condiciones comenzaron a estabilizarse y también empezó a normalizarse progresivamente el suministro eléctrico.

Las imágenes obtenidas durante y después del fenómeno mostraron una importante acumulación de granizo. En determinados sectores, el paisaje quedó cubierto por una capa blanca que generó una postal similar a la producida por una nevada.

Desde Bomberos indicaron que durante las primeras intervenciones no contaban con información precisa sobre lo ocurrido en otras localidades debido a las dificultades de comunicación. Posteriormente se conocieron también imágenes de la intensa caída de granizo registrada en Aranguren.

Alerta amarilla para este viernes

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional mantenía una alerta amarilla por tormentas para este viernes que comprendía a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

Según el pronóstico, el área podría ser afectada durante la mañana por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante precipitación en cortos períodos, ráfagas intensas, caída localizada de granizo y frecuente actividad eléctrica.

Intensa granizada en General Ramírez.-

Tras la intensa granizada en Entre Ríos registrada este jueves, las autoridades y organismos de emergencia continuaban evaluando los daños y atendiendo las consecuencias del temporal, mientras permanecía vigente la advertencia por nuevas tormentas para diferentes sectores de la provincia.