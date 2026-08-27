Paraná y Santa Fe impulsan “Dos ciudades, un destino” junto a municipios turísticos

REDACCIÓN ELONCE
El 32º Encuentro de Municipios Turísticos reunió a representantes de distintas provincias en Sala Mayo. En diálogo con Elonce, autoridades de Paraná, Santa Fe y ambos gobiernos provinciales destacaron el turismo como generador de empleo, inversiones y desarrollo regional.
El programa “Dos ciudades, un destino” volvió a ocupar un lugar central en la estrategia turística conjunta de Paraná y Santa Fe durante el 32º Encuentro de Municipios Turísticos, que comenzó en Sala Mayo con representantes de diferentes puntos del país. Autoridades municipales y provinciales coincidieron ante Elonce en la necesidad de potenciar el trabajo regional, atraer visitantes y fortalecer una actividad que genera empleo y movimiento económico.
La actividad contó con la participación de la intendenta de Paraná, Rosario Romero; su par de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; la secretaria de Turismo santafesina, Marcela Aeberhard; y el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto. También fueron convocados representantes de municipios turísticos de Salta, San Luis, Córdoba, Chaco y otras provincias.
El encuentro se desarrolló entre ambas capitales y tuvo como uno de sus ejes el intercambio de experiencias entre gobiernos locales. Durante la mañana, las actividades tuvieron lugar en Sala Mayo, mientras que por la tarde y noche la agenda continuaría en Santa Fe, en línea con la propuesta de presentar a las dos ciudades como un destino turístico integrado.
Paraná y Santa Fe como un mismo destino
Rosario Romero destacó que el trabajo conjunto retomó una estrategia que había funcionado anteriormente y luego se discontinuó: el programa “Dos ciudades, un destino” cuya propuesta comprende una agenda de actividades culturales, deportivas, recreativas y comerciales, y una variada oferta gastronómica y hotelera. Además, paranaenses y santafesinos acceden a descuentos de hasta el 20% en establecimientos adheridos de la ciudad vecina presentando el DNI.
Romero remarcó además la articulación con diferentes sectores privados vinculados directamente con la actividad. “Estamos invitando a que nos visiten a ambas ciudades con las promociones que hemos decidido, que hemos trabajado con el comercio, con la hotelería”, indicó y destacó que existe “un mix público privado muy virtuoso que acompaña tu actividad turística”.
La intendenta sostuvo que la presencia de municipios de distintos puntos del país permitió ampliar esa perspectiva. Según señaló, el objetivo fue “combinar acciones para entre todos fomentar una actividad” que no solamente ofrece alternativas de recreación, sino que también “siempre irradia actividad económica y trabajo”.
El turismo como generador de empleo
Uno de los aspectos centrales planteados durante la apertura estuvo relacionado con la capacidad del turismo para generar puestos laborales. Romero consideró que ese impacto adquiere mayor relevancia en el actual escenario económico y remarcó que los municipios participantes compartieron esa mirada.
“Todos tenemos la perspectiva de que el turismo genera trabajo”, afirmó. Además, destacó que esa agenda permitió avanzar conjuntamente más allá de las pertenencias partidarias: “Estamos acompañándonos brazo con brazo sin diferencias políticas entre nosotros. De hecho, somos de partidos políticos distintos, pero trabajando en función de la comunidad”.
El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, coincidió en destacar la importancia de mostrar una estrategia común. “Lo más importante creo que es esto, vernos en equipo, independientemente de las diferencias políticas”, expresó ante Elonce.
“Nos une un río, nos une la historia”
Poletti sostuvo que el turismo no beneficia exclusivamente a hoteles y restaurantes, sino que su impacto se extiende hacia numerosas actividades. “El turismo lo que sí genera es que no solamente genera el hotel, la comida, el kiosquero, el remisero, el transporte público, se moviliza toda la ciudad atrás de que vengan turistas a conocerlo”, señaló.
En ese sentido, consideró que Paraná y Santa Fe tienen condiciones particulares para trabajar conjuntamente. “Somos dos ciudades capitales a 30 kilómetros que nos une un río, nos une en historia, nos une en la Constitución, digamos, nos une un montón de cosas que no la podíamos desaprovechar”, manifestó.
El intendente santafesino recordó además algunas experiencias recientes de integración, como la participación cruzada de ambas ciudades en sus respectivas ferias del libro. “Ahora tenemos que hablar de un turismo de la región”, afirmó y señaló que ambas capitales poseen propuestas diferentes que pueden complementarse.
Turismo fluvial y deportivo
La secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard, puso el foco en las posibilidades de crecimiento que presenta la Región Litoral. “Para nosotros significa esto, el movimiento económico, el posicionamiento de la región”, sostuvo en declaraciones a Elonce.
Entre las alternativas mencionó los parques nacionales, los atractivos naturales y las propuestas vinculadas con la sostenibilidad. Además, hizo especial hincapié en dos segmentos con potencial de crecimiento conjunto: el turismo deportivo y el turismo fluvial.
“Se vienen los Juegos Suramericanos. Paraná va a ser sede también de una de las disciplinas. Eso es una unión inquebrantable”, afirmó. Sobre el aprovechamiento de los ríos, añadió: “El turismo fluvial, además de los cruceros, tiene que tener un desarrollo en Argentina y ahí Paraná y Santa Fe tienen que dar la nota”.
El Túnel Subfluvial como atractivo turístico
El Túnel Subfluvial también fue señalado como uno de los símbolos de la integración entre las dos provincias y un atractivo con potencial turístico. Aeberhard destacó el complejo biprovincial y aseguró que recibe visitantes durante todo el año, especialmente dentro del segmento del turismo social.
Por su parte, Jorge Satto, secretario de Turismo de Entre Ríos, destacó que el encuentro permitió poner en agenda el valor económico del sector. “Es muy bueno escuchar a la gente de la política, a los gestores, dar al turismo un lugar que verdaderamente tiene, que es generador de empleo, generador de riqueza, potenciador de la actividad económica”, manifestó ante Elonce.
Satto incorporó además el concepto de arraigo como otro de los beneficios que genera la actividad. “Permite que pueblos pequeños que están cercanos a grandes capitales conserven a su gente y a su población en el lugar porque desarrollan actividades que tienen que ver con la prestación turística”, explicó.
Municipios de distintas provincias compartieron experiencias
El encuentro convocó a representantes de diferentes destinos del país, entre ellos Cachi, en Salta; La Punta, en San Luis; y localidades de Córdoba y Chaco. La presencia de los municipios permitió intercambiar experiencias y analizar estrategias destinadas a mejorar la promoción turística y fortalecer el desarrollo de cada destino.
Las autoridades coincidieron en que la cooperación entre los sectores público y privado será determinante para sostener el crecimiento de la actividad, generar inversiones y transformar el movimiento turístico en nuevas oportunidades laborales.
Con esa perspectiva, Paraná y Santa Fe buscaron profundizar “Dos ciudades, un destino”, una estrategia que apunta a aprovechar la cercanía geográfica, el río, el Túnel Subfluvial y el patrimonio histórico y cultural compartido para presentar una oferta integrada ante visitantes de distintos puntos del país.