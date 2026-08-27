Millonario robo en una financiera: delincuentes armados se llevaron $110 millones

El asalto ocurrió en Mendoza, a pocos minutos del cierre de la financiera. Sospechan que los delincuentes tenían datos sobre el funcionamiento del comercio.
Una banda integrada por al menos tres delincuentes asaltó y robó más de 110 millones de pesos de una financiera de Ciudad que se dedica a otorgar créditos. El golpe ocurrió este miércoles por la noche, cuando tres empleados se disponían a cerrar el local ubicado en Las Heras 219, luego de que se retirara el personal de seguridad privada.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, eran las 20.45 cuando dos hombres encapuchados y con guantes ingresaron al local. Un tercer integrante de la banda habría permanecido en las inmediaciones, a bordo de un Toyota Etios blanco que no tenía colocada la patente.
Los asaltantes sorprendieron a los trabajadores y rápidamente dejaron en claro que se trataba de un robo. Uno de ellos levantó una de sus prendas y exhibió un arma de fuego que llevaba a la altura de la cintura. No llegó a extraerla ni apuntó contra las víctimas, pero la exhibición del arma fue suficiente para intimidar a los empleados, detallaron cuando llegaron los primeros policías a la escena.
Los delincuentes exigieron la entrega del dinero y lograron apoderarse de una importante suma en efectivo. Con el avance de las primeras actuaciones, se estableció que el monto sustraído superaba los 110 millones de pesos. Además, se llevaron tres teléfonos celulares pertenecientes a personas que se encontraban en el lugar.
Uno de esos aparatos fue descartado frente a la Nave Cultural.
Una vez que consiguieron el dinero, los dos ladrones abandonaron el establecimiento y escaparon. La principal sospecha es que se dirigieron hacia el Toyota Etios blanco en el que los esperaba el tercer integrante de la banda. Las cámaras de seguridad jugaron un rol fundamental en la instrucción.
Uno de los puntos que comenzó a cobrar especial importancia para los pesquisas es el conocimiento que demostraron los delincuentes sobre el funcionamiento del local.
Según las primeras declaraciones de los empleados, los asaltantes parecían saber cómo se manejaba el establecimiento y quiénes se encontraban allí al momento del cierre.
Ese dato abrió una de las principales líneas de la pesquisa: determinar si la banda contaba con información aportada previamente por alguien que conocía la operatoria del lugar o si había realizado tareas de inteligencia antes de concretar el robo.
Tras el aviso al 911, efectivos policiales desplegaron un operativo en distintos sectores de la zona para intentar localizar a los autores. Al mismo tiempo, comenzaron a relevar las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del local.
En el lugar trabajaron efectivos de Investigaciones y de Policía Científica, quienes realizaron las medidas correspondientes para intentar obtener evidencias que permitan identificar a los autores. (Diario El Sol de Mendoza)