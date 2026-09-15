Productores y docentes destacaron las obras de recuperación de la Ruta 22, entre Federal y Concordia. Los trabajos incluyen bacheo profundo, incorporación de cemento, mezcla asfáltica y fresado, con financiamiento provincial.
Productores y docentes destacaron las obras de recuperación de la Ruta 22, ejecutadas con financiamiento provincial en el tramo comprendido entre Federal y Concordia. La intervención busca mejorar la circulación, la seguridad vial y el traslado de la producción regional.
Los trabajos forman parte del grupo II del Plan de Recuperación y Mantenimiento Vial e incluyen bacheo profundo con incorporación de cemento, bacheo superficial con mezcla asfáltica y fresado de la calzada.
La obra beneficia a empresas citrícolas y de producción de arándanos, establecimientos educativos y vecinos que utilizan diariamente esta vía de conexión.
Una ruta clave para la citricultura
Enrique Yelin, gerente de Trébol Pampa, destacó que la recuperación de la calzada respondió a un reclamo sostenido por los sectores productivos de la zona. “La verdad es que estamos muy contentos, porque es algo que veníamos reclamando desde hace tiempo, ya que nuestro producto depende del camino. Estamos muy conformes con la recuperación que están ejecutando”, expresó.
Yelin explicó que la empresa trabaja con frutas perecederas destinadas a mercados internacionales. Debido a los prolongados tiempos de traslado, el estado del camino influye directamente sobre la conservación del producto. “Manejamos un producto perecedero que tiene que viajar mucho tiempo hasta llegar a los clientes en el exterior; puede viajar entre 40 y 60 días”, detalló.
El empresario señaló que la fruta necesita un tratamiento cuidadoso desde su recolección y durante su traslado hacia los empaques y los puertos. Los pozos y las irregularidades de la calzada pueden ocasionar golpes y afectar su calidad. “Lamentablemente sufrimos el deterioro de las rutas durante mucho tiempo”, sostuvo Yelin.
Por la Ruta Provincial Nº 22 se movilizan diariamente alrededor de 150 toneladas vinculadas con esta actividad, tanto hacia los puertos como hacia establecimientos industriales de la región.
Beneficios para la producción de arándanos
El gerente de Extraberries SA, Emmanuel Bruzzo, remarcó que la obra también tendrá impacto sobre la producción y exportación de arándanos. La empresa destina al exterior el 80% de la fruta que produce y durante la época de cosecha concentra un importante movimiento de trabajadores y vehículos.
“Es una obra que estábamos esperando y que tiene beneficios en muchos aspectos. En nuestro caso, somos una economía regional dedicada a la producción de fruta fresca”, manifestó.
Bruzzo explicó que cerca de 1.000 personas trabajan diariamente durante la cosecha, entre agosto y diciembre. Ese nivel de actividad genera un intenso tránsito de colectivos y vehículos particulares.
“La seguridad vial es un punto vital. Además, implica un beneficio directo para la fruta, porque permite evitar golpes y favorecer su conservación durante el traslado”, indicó.
También destacó que una ruta en mejores condiciones reduce el deterioro de los vehículos y agiliza el movimiento cotidiano de la empresa. “Estas mejoras son una muestra del acompañamiento del Gobierno a los emprendimientos productivos”, valoró.
El acceso de estudiantes y docentes
El director de la Escuela Nº 31 “Benito Juárez”, Julio Gallardo, destacó que la reparación también mejorará el traslado de estudiantes y docentes, especialmente durante los días de lluvia.
“Tener una buena ruta brinda múltiples beneficios, porque los chicos y docentes pueden llegar sin inconvenientes y sin desperfectos en los medios de transporte, teniendo en cuenta que antes teníamos muchos baches”, explicó.
El establecimiento educativo es de nivel secundario y cuenta con una matrícula de 174 estudiantes. Los alumnos provienen del barrio Coello, Estación Yuquerí, El Blanqueado y, principalmente, del barrio Mendieta de Concordia.
Debido a esa distribución geográfica, la comunidad educativa utiliza diariamente la Ruta Provincial Nº 22 para llegar a la escuela. “Agradecemos la gestión para tener una ruta en óptimas condiciones, lo cual nos demuestra el interés por garantizar la seguridad vial”, expresó Gallardo.