Los vuelos al exterior alcanzaron un máximo histórico y el mercado interno cayó 8%

Los vuelos internacionales volvieron a marcar un récord durante agosto, con 1.339.723 pasajeros que viajaron hacia el exterior, mientras el mercado de cabotaje profundizó su retroceso y registró una caída interanual del 8%, según estadísticas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El movimiento internacional superó en un 2% el máximo registrado durante agosto de 2025. Entre enero y agosto se contabilizaron 11.691.219 pasajeros internacionales, un 11% más que durante el mismo período del año pasado y la cifra más alta registrada para los primeros ocho meses de un año.

El panorama fue diferente para los vuelos dentro del país. Durante agosto se registraron 1.395.670 pasajeros de cabotaje, frente a los 1.511.212 del mismo mes de 2025. La diferencia representa una pérdida de 115.542 viajeros en un año.

El cabotaje acumuló una baja del 6%

Entre enero y agosto, el mercado doméstico movilizó 10,66 millones de pasajeros, un 6% menos que durante los primeros ocho meses de 2025. El crecimiento internacional logró compensar buena parte de esa contracción, aunque el tráfico aeroportuario total permaneció prácticamente sin cambios.

En ese período, los aeropuertos argentinos acumularon 32,99 millones de pasajeros. La composición del mercado, sin embargo, comenzó a modificarse por el mayor peso de las conexiones internacionales y la pérdida de viajeros dentro del territorio nacional.

Otro dato destacado fue el crecimiento de los vuelos directos hacia el exterior desde aeropuertos del interior. Durante agosto, 222.417 pasajeros viajaron internacionalmente sin pasar por terminales del Área Metropolitana de Buenos Aires, un 11% más que un año atrás.

Más salidas internacionales desde el interior

Los aeropuertos del interior concentraron el 16% de los pasajeros internacionales entre enero y agosto, frente al 14% registrado durante el mismo período de 2025. Al mismo tiempo, la participación del área metropolitana disminuyó del 86% al 84%.

Entre las terminales con mayor crecimiento se destacó Tucumán, con un incremento interanual del 248% en agosto. Rosario aumentó 31%, Bariloche 12% y Mendoza 5%. Esta última acumuló 482.000 pasajeros internacionales durante los primeros ocho meses, mientras Rosario alcanzó 286.000 y Bariloche 123.000.

El mapa también incorporó nuevas conexiones: Neuquén comenzó a operar este año una ruta directa a Santiago de Chile y Ushuaia sumó servicios hacia San Pablo. Esas incorporaciones permiten que una mayor cantidad de viajeros del interior pueda salir del país sin pasar previamente por Buenos Aires.

Cambios entre las aerolíneas

LATAM pasó a liderar el mercado internacional argentino durante agosto, con 287.188 pasajeros y el 21,44% de participación. Aerolíneas Argentinas quedó segunda, con 215.262 viajeros y una cuota del 16,07%, seguida por GOL y Copa Airlines.

En cabotaje, la caída estuvo fuertemente vinculada con la reducción de operaciones de Flybondi, que pasó de transportar 254.533 pasajeros en agosto de 2025 a apenas 1.865 este año. Aerolíneas Argentinas y JetSMART ganaron viajeros, pero ese crecimiento no alcanzó para compensar la pérdida.

Aerolíneas transportó 930.736 pasajeros domésticos y elevó su participación al 67%, mientras JetSMART llegó a 410.120 y alcanzó el 29%. Así, los datos de agosto muestran dos tendencias opuestas en los vuelos argentinos: un mercado internacional en niveles récord y un cabotaje que continúa perdiendo pasajeros.