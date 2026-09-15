Fuerte temporal golpeó el sur de Brasil: inundaciones y miles de personas afectadas

El temporal en el sur de Brasil provocó inundaciones, deslizamientos, crecidas de ríos, caída de granizo y daños en viviendas e infraestructura en los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. Miles de personas resultaron afectadas y las autoridades mantenían operativos de asistencia y monitoreo.

De acuerdo con la información publicada por Misiones Online, la situación más extendida se registró en Paraná, donde la Defensa Civil contabilizó más de 15.000 personas afectadas en 58 municipios. Además, unas 2.600 viviendas sufrieron daños y más de 2.000 habitantes tuvieron que abandonar sus hogares.

Uno de los puntos críticos fue União da Vitória, donde más de 2.000 personas debieron dejar sus casas. Cerca de 1.800 se trasladaron a viviendas de familiares o amigos, mientras que otras 247 permanecían alojadas en refugios públicos.

(Misiones Online)

Crecida del río Iguazú y escuelas afectadas

El río Iguazú alcanzó los 6,235 metros, muy por encima de su nivel habitual de 3,5 metros. La crecida complicó aún más el panorama en las zonas próximas a los cursos de agua.

Las inundaciones también obligaron a suspender las clases presenciales en 18 escuelas de União da Vitória. Doce establecimientos fueron destinados a recibir familias evacuadas y otros seis quedaron directamente afectados por el agua.

En tanto, Santa Catarina acumuló 17 municipios bajo estado de emergencia. Las autoridades reportaron inundaciones, crecidas repentinas, deslizamientos, caída de granizo, voladuras y daños en techos, derrumbes de puentes y cortes de rutas.

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Emergencia en Santa Catarina

Según el último relevamiento disponible, 237 personas quedaron sin hogar y otras 239 debieron desplazarse. Três Barras estuvo entre los municipios más perjudicados, con 117 personas sin vivienda y otras 43 alojadas temporalmente con familiares o conocidos.

En Joaçaba, el desborde de un curso de agua arrastró varios vehículos y provocó el ingreso de agua a un supermercado. La Defensa Civil mantuvo la vigilancia ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

El pronóstico continuaba indicando lluvias persistentes sobre el norte de Santa Catarina, mientras que para otras zonas se esperaba abundante nubosidad.

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Más de 550 viviendas dañadas por el granizo

En Río Grande do Sul, una fuerte granizada causó daños en más de 550 viviendas de Seberi. El barrio Santo Antônio quedó entre los sectores más afectados y numerosas familias debieron cubrir provisoriamente los techos.

La Defensa Civil anunció el envío de 1.200 tejas para colaborar con las reparaciones, mientras el municipio inició los trámites para solicitar la declaración del estado de emergencia.

También hubo daños en Três Passos y Santa Bárbara do Sul. En Iraí, en tanto, el río Uruguay superó el nivel de crecida, aunque inicialmente no se habían reportado evacuados. El escenario mantenía bajo vigilancia a los tres estados del sur brasileño ante las lluvias y el comportamiento de los principales ríos.