"Quise regalar vida": hace 11 años festeja su cumpleaños convocando a donar sangre

REDACCIÓN ELONCE
La colecta de sangre se realizó este martes en la sede de Arcoíris, en Paraná. La cumpleañera contó a Elonce que desde hace 11 años pide como regalo que amigos y vecinos se conviertan en donantes para ayudar a niños que lo necesitan.
La colecta de sangre por el cumpleaños de Silvia Bustos volvió a concretarse este martes en la sede de la Asociación Civil sin fines de lucro de Oncología Infantil Arcoíris, en Paraná, donde vecinos se acercaron para donar y colaborar con los pacientes que reciben atención en el Hospital Materno Infantil San Roque.
La iniciativa nació hace 11 años, cuando Silvia decidió reemplazar los tradicionales regalos de cumpleaños por un pedido especial a familiares y amigos: donar sangre. Desde entonces, mantuvo la propuesta y fortaleció su vínculo con la institución solidaria.
"¿Qué regalo después de que la vida me regala tantos años? Quise regalar vida", recordó Silvia en diálogo con Elonce. Además, explicó que aquella primera experiencia marcó su incorporación a Arcoíris y su compromiso con las familias que necesitan acompañamiento.
Una convocatoria con importante respuesta
Mirta Sotier, presidenta de Arcoíris, destacó la cantidad de personas que se inscribieron para participar. "Ha tenido una respuesta muy linda porque ya hay muchas personas anotadas, algo que no venía pasando en las últimas colectas", señaló.
La referente explicó que la donación resultó especialmente importante para los niños internados en el Hospital San Roque. Indicó que muchas familias provenían del interior provincial y enfrentaban mayores dificultades para conseguir donantes durante una internación.
Para donar, Sotier señaló que las personas debían encontrarse en buen estado de salud, tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos. La actividad se realizó junto al servicio de Hemoterapia del hospital.
El llamado a convertir la donación en un hábito
Más allá del cumpleaños, Silvia planteó que el objetivo era promover la donación voluntaria durante todo el año. Por eso, invitó a quienes participaron a dejar sus datos para poder ser convocados nuevamente.
"Me gustaría que regalaran también su teléfono para que cada cuatro meses desde Hemoterapia los puedan convocar a donar sangre", expresó.
Desde Arcoíris remarcaron que sostener las donaciones permite acompañar a los pacientes y disminuir la preocupación de sus familias. "Donar sangre es dar vida", resumieron durante la jornada solidaria.