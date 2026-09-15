Argentina promulgó el acuerdo de libre comercio del Mercosur con Singapur

El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.819, mediante la cual Argentina ratificó el acuerdo de libre comercio firmado entre el Mercosur y Singapur. La medida quedó formalizada este martes a través del Decreto 1010/2026 y completa el trámite interno necesario para avanzar con la aplicación del tratado.

El convenio había sido suscripto el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro y representa el primer acuerdo comercial del bloque sudamericano con un país del sudeste asiático. Su alcance incluye intercambio de bienes y servicios, inversiones, procedimientos aduaneros y reglas destinadas a facilitar operaciones entre las partes.

Uno de los principales cambios será la reducción gradual de aranceles. El cronograma contempla productos que tendrán eliminación inmediata de derechos de importación y otros que atravesarán períodos de desgravación de hasta 15 años, según el sector involucrado.

Cómo funcionará la reducción de aranceles

El acuerdo establece distintas categorías para ordenar la apertura comercial y fija condiciones para evitar nuevos aumentos de aranceles sobre bienes considerados originarios de los países firmantes. La aplicación dependerá de los cronogramas negociados para cada producto.

También prevé simplificaciones para determinadas operaciones. Entre ellas aparecen el ingreso sin aranceles de muestras comerciales de bajo valor y la admisión temporal de equipos profesionales, mercadería destinada a ferias y determinados elementos vinculados con el transporte.

El Mercosur y Singapur acordaron además procedimientos más sencillos para bienes enviados a reparación y posteriormente reingresados, siempre que mantengan su función original. El objetivo es reducir trámites y costos administrativos asociados al comercio.

Controles y reglas para las importaciones

El tratado establece límites a la aplicación de restricciones cuantitativas injustificadas y fija pautas para las licencias de importación y exportación. En casos que involucren productos alimentarios considerados sensibles, se prevén mecanismos de comunicación y consulta entre las partes.

Para supervisar el funcionamiento del acuerdo se crea un Subcomité de Comercio de Bienes y Reglas de Origen, que tendrá entre sus funciones analizar diferencias técnicas, coordinar consultas y formular recomendaciones vinculadas con la clasificación de productos.

Las reglas de origen serán relevantes para determinar qué mercaderías pueden acceder efectivamente a los beneficios arancelarios. De esa manera, el régimen busca establecer qué productos son considerados originarios del Mercosur o de Singapur y evitar que terceros países utilicen el acuerdo como vía indirecta de ingreso.

El capítulo destinado a inversiones

El convenio incorpora además disposiciones específicas sobre inversiones. Desde Cancillería señalaron que el vínculo con Singapur puede funcionar como una plataforma para atraer capitales hacia sectores como energía y minería, aunque el eventual volumen de inversiones dependerá de decisiones posteriores de empresas y fondos privados.

Funcionarios argentinos destacaron durante el tratamiento legislativo la importancia financiera de Singapur y el tamaño de sus fondos de inversión. El Gobierno considera que el acuerdo puede facilitar una mayor vinculación con ese mercado, que actualmente destina una porción reducida de sus inversiones a América Latina.

Con la promulgación de la ley, Argentina completa su aprobación interna del tratado y el Mercosur avanza en su estrategia de ampliar vínculos comerciales fuera de Sudamérica. La implementación progresiva definirá qué sectores obtienen acceso inmediato y cuáles deberán atravesar períodos más extensos antes de alcanzar la eliminación completa de aranceles.