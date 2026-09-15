El Gobierno eliminó una operatoria con cheques que beneficiaba a las pymes y que les permitía depositar o retirar fondos mediante cuentas bursátiles. La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso que las transferencias serán la única modalidad autorizada para esos movimientos.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución General 1.166 y generó cuestionamientos entre agentes de liquidación y compensación (Alycs), cámaras empresariales y usuarios del mercado de capitales.

La operatoria había permitido que las empresas utilizaran cheques como medio de pago a través de sociedades de Bolsa sin que el movimiento pasara por una cuenta corriente bancaria. De esa manera, publicó Infobae, evitaban quedar alcanzadas por el impuesto sobre los créditos y débitos.

Qué cambió para las empresas

La resolución estableció que “la transferencia será la única modalidad habilitada para la recepción y entrega de fondos de y hacia los clientes”. En la práctica, las pymes deberán depositar nuevamente sus cheques en cuentas bancarias y quedarán sujetas al denominado impuesto al cheque. El tributo

aplica una alícuota del 0,6% sobre los débitos y otro 0,6% sobre las acreditaciones.

Para ingresar dinero a una cuenta comitente, los clientes tendrán que realizar una transferencia desde una cuenta bancaria propia, una cuenta de la cual sean cotitulares o una billetera virtual con una clave virtual uniforme (CVU) asociada a su CUIT.

Los retiros desde las cuentas bursátiles también deberán concretarse exclusivamente mediante transferencias hacia una cuenta bancaria o un CVU perteneciente al mismo titular.

Comisión Nacional de Valores restringió el uso de cheques.-

Los argumentos de la CNV

El organismo explicó que la nueva regulación tuvo como objetivo “asegurar la disponibilidad inmediata de los fondos, eliminar eventuales rechazos asociados al uso de cheques y, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos de control y prevención frente a posibles conductas disvaliosas”.

La CNV fundamentó la modificación en la necesidad de mejorar la transparencia, la seguridad y la trazabilidad de las operaciones realizadas en el mercado de capitales.

La resolución no relacionó formalmente la restricción con motivos fiscales. Sin embargo, la decisión se conoció después de una caída en la recaudación del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios.

Según indicó Salvador Vitelli, economista de la consultora Romano Group, los ingresos generados por ese tributo disminuyeron un 9% interanual en términos reales durante agosto, pese a que la actividad económica había registrado una variación positiva cercana al 2%.

Una operatoria que duró cuatro meses

La posibilidad de utilizar cheques como medio para ingresar o retirar fondos mediante una Alyc había sido habilitada el 13 de mayo. Pocos días después de su implementación, las autoridades limitaron la operatoria a dos cheques diarios por cliente.

La CNV resolvió posteriormente eliminarla por completo y habilitó únicamente las transferencias para los movimientos de fondos entre las sociedades bursátiles y sus clientes.

El impuesto al cheque fue creado en 2001, durante la gestión de Domingo Cavallo como ministro de Economía. Aunque inicialmente había sido presentado como una medida transitoria, continuó vigente durante los años siguientes.

Las pymes ya no podrán depositar ni cobrar cheques mediante cuentas bursátiles.-

Reclamos por el impacto sobre las pymes

La decisión generó reacciones negativas entre integrantes del mercado bursátil y representantes del sector productivo, quienes advirtieron que la restricción incrementará los costos financieros de las pequeñas y medianas empresas.

“Se trata de otra medida en contra de las pymes del sector manufacturero. No solo les sacan un medio de pago, sino que las obligan a pagar impuesto al cheque para todo”, cuestionó un usuario en la red social X.

También señaló que la modificación encarecerá la operatoria de empresas que, en algunos casos, utilizan descubiertos bancarios para comprar mercadería y sostener su actividad cotidiana.

Una de las principales Alycs comunicó a sus clientes que ya no aceptará cheques para depositar fondos y que los pagos serán realizados exclusivamente mediante transferencias a cuentas bancarias o billeteras virtuales registradas a nombre del titular.

Qué operaciones continuarán habilitadas

La modificación no impedirá utilizar cheques de pago diferido como instrumentos financieros dentro del mercado de capitales. Las empresas y los inversores podrán continuar comprándolos, vendiéndolos o negociándolos.

“Esta modificación no afecta la posibilidad de operar con cheques de pago diferido como instrumento de inversión. Lo que se elimina es únicamente su uso como medio para depositar o retirar fondos de su cuenta”, aclaró la sociedad bursátil.

Por lo tanto, la restricción alcanzará solamente el ingreso y la extracción de dinero en las cuentas comitentes. La negociación de cheques de pago diferido, una herramienta utilizada habitualmente para financiar a las pymes, seguirá disponible.