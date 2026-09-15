Ganó casi $23 millones en un bingo, le anularon el premio y terminó consiguiendo un fallo millonario

Un hombre que obtuvo un ticket por $22.898.627,80 en una tragamonedas de un bingo de Bahía Blanca consiguió un fallo favorable después de que el establecimiento se negara a pagarle el premio al considerar que había sido producto de un error de la máquina.

El episodio ocurrió el 13 de agosto de 2022. Mientras jugaba, la tragamonedas comenzó a emitir señales de premio y entregó dos comprobantes: uno por $10.000 y otro por casi $23 millones. Cuando el cliente intentó cobrar ambos, solamente recibió el monto menor.

Desde el establecimiento reconocieron que el ticket millonario había sido generado por el sistema, pero sostuvieron que no correspondía abonarlo porque la máquina habría tenido una falla y que el premio máximo previsto rondaba los $125.000.

El reclamo terminó en la Justicia

El apostador insistió con el cobro y posteriormente volvió a plantear su reclamo ante responsables del bingo. Según consta en el caso, recibió una propuesta por una cifra inferior a la que figuraba en el comprobante, pero decidió rechazarla y exigir el monto completo.

El conflicto se profundizó cuando posteriormente se le prohibió ingresar al establecimiento. Ante la falta de acuerdo, el hombre inició una demanda que quedó radicada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2 de Bahía Blanca.

Durante el proceso, la defensa del local sostuvo que el ticket carecía de validez por un supuesto mal funcionamiento de la tragamonedas. El punto central del expediente pasó entonces por determinar si existían pruebas suficientes para acreditar esa falla técnica.

El juez rechazó la explicación sobre la falla

La sentencia consideró que la empresa no logró demostrar de manera concreta el desperfecto alegado. Bajo ese criterio, el eventual riesgo derivado de una falla en los equipos utilizados para prestar el servicio debía ser asumido por el proveedor y no trasladado al consumidor.

Por esa razón, la Justicia hizo lugar al reclamo y ordenó al bingo pagar los $22.898.627,80 correspondientes al ticket, con la actualización prevista desde el momento en que se produjo el hecho y los intereses que correspondan.

El fallo sumó además $5 millones en concepto de daño moral. La resolución tomó en consideración el conflicto atravesado por el cliente luego de intentar cobrar el premio y el trato recibido durante el reclamo.

También impusieron una multa millonaria

A la condena se agregaron otros $4,3 millones en concepto de daño punitivo, una sanción contemplada por la legislación de Defensa del Consumidor. La prohibición posterior de ingreso al establecimiento fue uno de los elementos considerados al momento de fijarla.

El monto definitivo que deberá percibir el apostador será, por lo tanto, superior al premio original de casi $23 millones. La cifra final dependerá de la actualización y los intereses que se calculen sobre el capital, además de los $9,3 millones establecidos entre daño moral y punitivo.

La sentencia todavía puede ser apelada por el bingo, por lo que el expediente no se encuentra definitivamente cerrado. Según explicó el abogado del apostador, el régimen aplicable al caso obliga al establecimiento a depositar el monto de la condena para avanzar con esa instancia, mientras se espera una resolución firme.