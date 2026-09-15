Continúa internado uno de los heridos durante balacera en barrio Cáritas de Paraná

Dos adolescentes de 15 años resultaron heridos durante una balacera ocurrida este lunes, alrededor de las 21.10, en la zona de Xul Solar y Pasaje Público, en barrio Cáritas de Paraná. La Policía desplegó un operativo y la Fiscalía ordenó distintas pericias para reconstruir el episodio.

Los efectivos acudieron al sector después de recibir un aviso por detonaciones. Al llegar, encontraron a varios vecinos en la vía pública, quienes brindaron diferentes versiones sobre lo sucedido.

Mientras el personal realizaba las primeras averiguaciones, se escucharon nuevos disparos en otro extremo del barrio. Ante esa situación, los policías iniciaron un rastrillaje peatonal por la zona.

Minutos después, los investigadores tomaron conocimiento de que dos menores habían sufrido heridas de bala. Ambos fueron trasladados al Hospital San Martín para recibir atención médica.

Uno de ellos presentaba una herida de arma de fuego en la región preauricular, cerca del oído derecho. Los estudios determinaron que no tenía lesiones óseas ni un cuadro de gravedad, por lo que recibió el alta médica.

El segundo adolescente sufrió un impacto de bala en el brazo izquierdo. La lesión le provocó una fractura de radio y quedó bajo atención de los profesionales.

El fiscal interviniente dispuso la participación de personal de Policía Científica. Especialistas de las áreas de Balística y Laboratorio trabajaron para recolectar indicios que permitieran determinar la cantidad y procedencia de los disparos.

También se ordenó realizar pruebas de dermotest a los dos menores lesionados. Los resultados serán incorporados al expediente junto con los demás elementos reunidos durante el operativo.

La investigación procuraba determinar cómo comenzó el episodio, desde qué lugares se efectuaron los disparos y quiénes participaron. Asimismo, los efectivos buscaban localizar las armas utilizadas.

Las primeras averiguaciones apuntaban a posibles amenazas y conflictos previos entre grupos del barrio. No obstante, esa hipótesis deberá ser comprobada mediante testimonios y evidencias.

Balacera en barrio Cáritas de Paraná (foto Reporte 100.7)

Vecinos manifestaron haber escuchado numerosas detonaciones durante el hecho. Algunos aseguraron que también percibieron sonidos compatibles con armas de mayor calibre, aunque esa versión no había sido confirmada oficialmente.

El procedimiento contó con la intervención de efectivos de la comisaría jurisdiccional, móviles del 911 y personal de grupos especiales.

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas ni sobre el secuestro de armas. La causa continuaba abierta bajo la figura de abuso de armas y lesiones.