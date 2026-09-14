Entre Ríos reforzará los controles viales con tecnología y nuevos alcoholímetros

El gobierno de Entre Ríos avanzó este lunes en una serie de medidas para reforzar los controles y la prevención vial en las rutas de la provincia, entre las que se encuentran la incorporación de nuevos alcoholímetros, la actualización de los sistemas de fiscalización digital y la apertura de centros para emitir licencias de conducir.

Las iniciativas fueron abordadas durante una reunión encabezada por el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, junto a autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Policía provincial y representantes del sector vial.

Durante el encuentro se analizaron diferentes herramientas destinadas a optimizar los controles y adecuar la normativa aplicada en las rutas entrerrianas. Roncaglia destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con Nación “para reforzar las acciones de prevención de siniestros viales”.

Fiscalización digital y controles en las rutas

Uno de los principales puntos abordados fue la implementación y actualización de tecnología para la fiscalización digital de transgresiones viales. Entre las conductas alcanzadas se mencionó la omisión del pago de peajes.

Además, las autoridades avanzaron en acciones para incorporar nuevos alcoholímetros y otras herramientas destinadas a fortalecer los operativos permanentes que se desarrollan en rutas y caminos provinciales.

También se analizó la puesta en funcionamiento de nuevos centros de emisión de licencias de conducir. La iniciativa apuntó a descentralizar el sistema y agilizar los trámites para los ciudadanos.

Trabajo conjunto entre Provincia y Nación

De la reunión participó el director nacional de Coordinación Interjurisdiccional de la ANSV, Mario Patricio Smith, acompañado por su jefe de Gabinete, Leandro Regalado.

También estuvieron presentes el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González; la directora provincial de Seguridad Vial, Ana Elle; la directora de Asuntos Jurídicos, Erika Saavedra; el director de Prevención y Seguridad Vial de la Policía, Marcelo Gómez; y Mariano Bradanini, en representación de la concesión de la Autovía 14.

El encuentro formó parte de la agenda conjunta entre las autoridades nacionales y provinciales para fortalecer los mecanismos de prevención, fiscalización y control del tránsito en el territorio entrerriano.