Narcomenudeo: la Policía realizó 37 procedimientos durante el fin de semana en la provincia

La Policía de Entre Ríos desplegó 37 operativos durante el fin de semana como parte de las acciones contra el narcomenudeo. Los procedimientos incluyeron controles preventivos y tareas de investigación en distintos puntos de la provincia.
La Policía de Entre Ríos realizó 37 operativos contra el narcomenudeo durante el fin de semana en distintos puntos del territorio provincial, en el marco de las tareas de prevención, investigación y control vinculadas con la comercialización de estupefacientes.
Los procedimientos estuvieron a cargo de la Dirección General de Drogas Peligrosas, en coordinación con las diferentes áreas operativas y jefaturas departamentales de la fuerza provincial.
Según se informó oficialmente, los despliegues se concentraron en barrios, localidades y sectores considerados estratégicos, donde se realizaron controles preventivos y diferentes tareas destinadas a detectar posibles actividades relacionadas con la venta de drogas.
Controles e investigaciones contra el narcomenudeo
Además de los operativos preventivos, la Policía desarrolló tareas investigativas orientadas a identificar y desarticular puntos presuntamente vinculados con la comercialización de sustancias prohibidas.
En los procedimientos tomó intervención la Justicia cuando las circunstancias así lo requirieron, de acuerdo con las competencias correspondientes para este tipo de investigaciones.
Desde la fuerza indicaron que las acciones continuarán en diferentes departamentos de Entre Ríos, con el objetivo de avanzar sobre los puntos de comercialización minorista de estupefacientes y prevenir otros delitos relacionados con el narcomenudeo.