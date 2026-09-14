 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Lucha contra la venta de drogas

Narcomenudeo: la Policía realizó 37 procedimientos durante el fin de semana en la provincia

La Policía de Entre Ríos desplegó 37 operativos durante el fin de semana como parte de las acciones contra el narcomenudeo. Los procedimientos incluyeron controles preventivos y tareas de investigación en distintos puntos de la provincia.

14 de Septiembre de 2026
Realizaron 37 operativos contra el narcomenudeo en Entre Ríos.
Realizaron 37 operativos contra el narcomenudeo en Entre Ríos. Foto: (PER).

La Policía de Entre Ríos desplegó 37 operativos durante el fin de semana como parte de las acciones contra el narcomenudeo. Los procedimientos incluyeron controles preventivos y tareas de investigación en distintos puntos de la provincia.

La Policía de Entre Ríos realizó 37 operativos contra el narcomenudeo durante el fin de semana en distintos puntos del territorio provincial, en el marco de las tareas de prevención, investigación y control vinculadas con la comercialización de estupefacientes.

 

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Dirección General de Drogas Peligrosas, en coordinación con las diferentes áreas operativas y jefaturas departamentales de la fuerza provincial.

Según se informó oficialmente, los despliegues se concentraron en barrios, localidades y sectores considerados estratégicos, donde se realizaron controles preventivos y diferentes tareas destinadas a detectar posibles actividades relacionadas con la venta de drogas.

 

Controles e investigaciones contra el narcomenudeo

 

Además de los operativos preventivos, la Policía desarrolló tareas investigativas orientadas a identificar y desarticular puntos presuntamente vinculados con la comercialización de sustancias prohibidas.

En los procedimientos tomó intervención la Justicia cuando las circunstancias así lo requirieron, de acuerdo con las competencias correspondientes para este tipo de investigaciones.

 

Desde la fuerza indicaron que las acciones continuarán en diferentes departamentos de Entre Ríos, con el objetivo de avanzar sobre los puntos de comercialización minorista de estupefacientes y prevenir otros delitos relacionados con el narcomenudeo.

Temas:

Operativos policía de entre ríos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso