De una discusión a una pelea fatal: qué se sabe sobre el crimen en Paraná

Un hombre de 31 años fue detenido como supuesto autor del homicidio de Eliseo Joel Alcaraz, ocurrido durante las primeras horas del jueves en la zona de Cortada 211 y Juan Báez, en barrio El Perejil de Paraná. El sospechoso fue localizado cerca de las 23 en una vivienda de barrio Nueva Ciudad, luego de una serie de tareas investigativas desarrolladas durante toda la jornada.

El comisario Claudio Martínez, subdirector de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía, confirmó a Elonce que el detenido había sido identificado a partir del trabajo conjunto realizado por distintas dependencias policiales. Se trata de Luis Miguel Leguiza.

Según detalló el funcionario policial, la búsqueda se extendió durante prácticamente toda la jornada y concluyó durante la noche, a varios kilómetros del lugar donde había ocurrido el homicidio.

Detalles del crimen ocurrido en barrio El Perejil de Paraná

“Aproximadamente a las 23, personal de la Jefatura Departamental Paraná logró ubicarlo en un domicilio del barrio Nueva Ciudad, así que procedió a la detención y la puesta a disposición de la Fiscalía interviniente”, precisó.

Durante las tareas investigativas, los efectivos habían verificado distintos lugares donde suponían que podía encontrarse el sospechoso. “Durante el día se chequearon varios domicilios, varios lugares donde se suponía que podía frecuentar o donde se lo podía ubicar y, finalmente, a últimas horas de la noche se lo localizó en una vivienda del barrio Nueva Ciudad”, señaló Martínez.

Eran vecinos y habían tenido conflictos

Uno de los elementos que comenzó a surgir de las primeras entrevistas fue la relación existente entre Alcaraz y el hombre posteriormente detenido. De acuerdo con el comisario, ambos eran vecinos y el sospechoso llevaba pocos días viviendo junto a la casa de la víctima.

“En principio, lo que se tiene hasta el momento es que eran vecinos lindantes. Este muchacho Leguiza hace aproximadamente una semana o diez días que estaba viviendo en la casa lindera a donde residía Alcaraz”, explicó.

Las primeras averiguaciones también permitieron establecer que ya se habían producido conflictos entre ambos. No obstante, Martínez aclaró que esos testimonios todavía deberán ser ratificados durante el avance de la investigación judicial.

“De las primeras entrevistas, que seguramente luego van a tener que ser ratificadas o no en sede judicial, surge que este hombre hacía poco tiempo que estaba viviendo en el barrio y, efectivamente, había habido unas disputas, unas riñas que habían sido menores, solamente agresiones verbales”, sostuvo.

La pelea que terminó con una puñalada fatal

Durante la jornada del jueves, aquella conflictividad previa se agravó hasta convertirse en una pelea física. “Hubo una escalada en la intensidad de esta gresca. Llegaron a tomarse a golpes de puño, utilizando tal vez algún elemento, algún palo u otro elemento similar”, relató Martínez.

En ese contexto se produjo la lesión que resultó mortal para Alcaraz.

La investigación deberá determinar ahora la secuencia precisa de la pelea, establecer qué elemento fue utilizado y reunir las pruebas necesarias para definir las responsabilidades penales.

Cómo lograron localizar al sospechoso

Martínez destacó que durante la búsqueda resultó importante la información aportada por personas vinculadas al barrio y otras que tomaron conocimiento del homicidio.

“Durante todo el transcurso del día se contó con la colaboración de los vecinos del barrio y después con información que fueron haciendo llegar conocidos de la víctima y personas que estaban al tanto de la causa”, indicó.

El funcionario agregó que esos datos fueron sometidos a distintas verificaciones hasta obtener una pista concreta. “Constantemente estuvieron colaborando con la investigación. Con una de esas informaciones que se iban chequeando se logró dar con el paradero de Leguiza”, explicó.

El hombre finalmente fue encontrado en la casa de una persona conocida en barrio Nueva Ciudad y quedó inmediatamente a disposición de la Fiscalía que interviene en la investigación.

La investigación continúa

Consultado acerca de los antecedentes del sospechoso, Martínez confirmó que ya era conocido por la Policía, aunque aclaró que los registros anteriores estaban vinculados con delitos de menor gravedad.

“Es conocido en el ambiente policial y tenía algunas causas, pero por hechos menores”, manifestó.

Respecto de la posibilidad de que hayan participado otras personas en el homicidio, el comisario indicó que, de acuerdo con la evidencia reunida hasta el momento, se investiga solamente la intervención del detenido.

Martínez consideró que policialmente el caso presentaba un importante grado de esclarecimiento, aunque remarcó que la investigación judicial todavía deberá avanzar con nuevas medidas. “En principio estaría esclarecido. Obviamente que faltan recopilar muchos indicios, muchas evidencias, sumar pruebas a la causa y, con eso, facilitar el trabajo de la Fiscalía para llevar adelante la acusación”, concluyó el subdirector de Investigaciones e Inteligencia Criminal.