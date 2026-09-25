María Grande inauguró su Centro Emisor de Licencias Nacionales

La localidad de María Grande, en el departamento Paraná, inauguró su Centro Emisor de Licencias Nacionales y la provincia suma 66 Centros Homologados.
El Ministerio de Seguridad y Justicia acompañó la puesta en marcha del nuevo Centro Tipo A en la localidad de María Grande. Dicho avance es producto del trabajo conjunto con el municipio y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para unificar exigencias y elevar los estándares de seguridad vial y control en calles y rutas.
En el marco del proceso de modernización y fortalecimiento de la seguridad vial en todo el territorio entrerriano, se llevó a cabo la presentación oficial y puesta en marcha del nuevo Centro Emisor de Licencias Nacionales (CEL) Tipo A en la localidad de María Grande.
El acto estuvo encabezado por el presidente municipal, Héctor Solari, y contó con la participación de la Directora General de Prevención y Seguridad Vial de la provincia de Entre Ríos, Ana Elle. El nuevo centro es el resultado de la gestión y el trabajo conjunto entre el municipio, el Gobierno de Entre Ríos y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Con esta incorporación, la provincia alcanza un total de 66 Centros Emisores de Licencias Nacionales homologados por la ANSV. De esta manera, se consolida la Red Provincial y se amplía el acceso de la ciudadanía a un sistema unificado, federal y con altos criterios de exigencia técnica.
La implementación del nuevo Centro Emisor se rige bajo la órbita del Sistema Nacional de Licencias (Sinalic). Este marco normativo nacional establece procedimientos comunes para todo el país, regulando la emisión de las habilitaciones, los exámenes teóricos y prácticos obligatorios, y la totalidad de los requisitos indispensables para su otorgamiento.