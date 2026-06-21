Investigan el hallazgo de una avioneta abandonada en una zona rural de Santa Fe

REDACCIÓN ELONCE
Una avioneta abandonada en Santa Fe fue hallada en un campo del departamento San Justo. La Justicia Federal ordenó peritajes y busca determinar cómo llegó al lugar y si estuvo vinculada a algún delito.
La avioneta abandonada en Santa Fe hallada este sábado en una zona rural del departamento San Justo motivó un amplio operativo de fuerzas federales y una investigación judicial que busca determinar el origen de la aeronave y las circunstancias en las que llegó hasta el lugar.
El procedimiento se desarrolló en un establecimiento rural de Cayastacito, en cercanías del cruce de las rutas provinciales 62 y 82S. Hasta allí llegaron efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), bajo directivas de la Justicia Federal.
Cuando los investigadores arribaron al lugar encontraron la aeronave sin ocupantes y no detectaron personas en los alrededores. Ante esa situación, el recientemente designado juez federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, ordenó el allanamiento del campo donde se produjo el hallazgo.
Peritajes y búsqueda de evidencias
Durante varias horas, peritos especializados realizaron relevamientos técnicos sobre la avioneta utilizando distintos equipos tecnológicos para recolectar evidencias y reconstruir lo ocurrido.
Según trascendió, una primera inspección visual no permitió detectar elementos de interés en el interior de la aeronave, publicó Sin Mordaza. Sin embargo, posteriormente se llevaron adelante peritajes más exhaustivos mediante escáneres y otros recursos técnicos con el objetivo de encontrar rastros que puedan resultar relevantes para la causa.
Las actuaciones se desarrollan bajo estricta reserva, mientras los investigadores avanzan en distintas líneas de análisis para esclarecer el episodio.
Las hipótesis que analiza la Justicia
Uno de los principales ejes de la pesquisa apunta a establecer si la aeronave estuvo vinculada a alguna actividad ilícita. Además, se intenta reconstruir su procedencia, el recorrido realizado y las condiciones en las que aterrizó o fue abandonada en el establecimiento rural.
Los investigadores también analizan información vinculada a la presunta salida de al menos dos vehículos desde las inmediaciones del lugar donde apareció la avioneta. El objetivo es identificar a sus ocupantes y determinar si guardan relación con el hecho que ahora investiga la Justicia Federal.