Unifican el sistema de infracciones de tránsito en el país: qué cambia y cuánto cuestan las multas más comunes

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) oficializó una modificación clave en el sistema de infracciones de tránsito en Argentina. A través de la Disposición 167/2026, publicada en el Boletín Oficial, el organismo aprobó un esquema de “códigos unívocos” para identificar las faltas viales en todas las jurisdicciones adheridas al sistema nacional.

La medida apunta a unificar criterios entre provincias y municipios, mejorar el funcionamiento del sistema de scoring y facilitar el intercambio de información entre organismos de tránsito.

Hasta ahora, uno de los principales problemas del sistema era la coexistencia de distintas nomenclaturas y clasificaciones para una misma infracción según la provincia o municipio donde hubiera sido labrada el acta. Eso generaba dificultades para registrar antecedentes, aplicar sanciones equivalentes y consolidar el descuento de puntos en la Licencia Nacional de Conducir.

Con esta nueva disposición, cada infracción contemplada en el Sistema de Puntos tendrá un código único e idéntico en todo el país. La ANSV aclaró que se trata de una herramienta “operativa”, destinada a optimizar el funcionamiento del scoring y la interoperabilidad entre jurisdicciones.

Qué cambia con la nueva disposición

La principal novedad es la creación de un nomenclador único para todas las infracciones incluidas en el sistema nacional. Cada falta tendrá ahora un código específico y uniforme, que deberá ser utilizado por las jurisdicciones adheridas al Sistema Nacional de Licencias de Conducir y al esquema de scoring.

De acuerdo con el texto oficial, esto permitirá:

-Homogeneizar la clasificación de infracciones.

-Facilitar la carga y consulta de antecedentes.

-Mejorar la interoperabilidad entre sistemas provinciales y nacionales.

-Agilizar la aplicación del scoring.

-Dar mayor seguridad jurídica a los conductores.

Además, la medida también impactará sobre las actas de infracción labradas por las distintas jurisdicciones, ya que esos códigos pasarán a formar parte del esquema operativo de registración nacional.

Un largo reclamo

La unificación de criterios era un tema discutido desde hace tiempo dentro del Consejo Federal de Seguridad Vial. De hecho, la disposición recuerda que en 2019 las provincias firmaron en El Calafate un acta compromiso para consolidar un sistema de puntos verdaderamente federal.

Posteriormente, el Decreto 242/2022 introdujo modificaciones al scoring nacional y abrió la puerta a una actualización operativa del sistema.

Con esta nueva disposición, la ANSV busca avanzar en una integración más profunda entre las distintas jurisdicciones y fortalecer el control centralizado de antecedentes viales.

El valor de las infracciones de tránsito más comunes

En nuestro país, el valor de las multas no se fija directamente en pesos, si no en Unidades Fijas (UF) o sistemas equivalentes definidos por cada jurisdicción.

El más común es el de UF. Cada Unidad Fija equivale al precio de 1 litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino (ACA) en La Plata ($ 2.215). Teniendo esto en cuenta, los montos estimados son los siguientes:

-Circular con el registro de conducir vencido: entre 100 y 300 UF ($221.500 a $ 664.500).

-Exceso de velocidad: entre 150 y 1.000 UF ($ 332.250 a $2.215.000).

-Circular con más ocupantes que los permitidos o con niños sin edad suficiente en la plaza delantera: entre 150 y 500 UF ($ 332.250 a $1.107.500).

-Sin casco conductor y/o acompañante (motos): entre 150 y 500 UF ($ 332.250 a $1.107.500).

-Por no detenerse en semáforo con luz roja: entre 150 y 500 UF ($ 332.250 a $1.107.500).

-Por no respetar la regla de uso de luces: entre 100 y 300 UF ($221.500 a $ 664.500).

-Alcoholemia positivo: entre 200 y 1.000 UF ($ 443.000 a $2.215.000).

-Negarse a realizar la prueba de alcoholemia: entre 300 y 1.000 UF ($ 664.500 a $ 2.215.000).

-Circular a contramano: entre 200 y 1.000 UF ($ 443.000 a $2.215.000).

-Usar dispositivos que distraen (celular, auriculares, etc): entre 150 y 500 UF ($ 332.250 a $1.107.500).

-Mal estacionamiento: entre 50 y 100 UF ($ 110.750 a $ 221.500)

-Circular sin cobertura de seguro vigente: entre 100 y 300 UF ($221.500 a $ 664.500)

-Participar u organizar picadas: entre 300 y 1.000 UF ($ 664.500 a $ 2.215.000).

-Circular sin la Revisión Técnica Obligatoria: entre 100 y 300 UF ($224.900 a $674.700).

Cómo funcionaba el sistema hasta ahora

El sistema de scoring nacional fue creado originalmente por el Decreto 437/2011 y funciona sobre la Licencia Nacional de Conducir. Cada conductor dispone de un puntaje inicial y pierde puntos cuando comete determinadas infracciones graves.

Sin embargo, aunque el sistema estaba definido a nivel nacional, las provincias y municipios mantenían distintos criterios de identificación y carga de las faltas. En la práctica, una misma infracción podía registrarse de manera diferente dependiendo de la jurisdicción.

Según reconoce la propia disposición oficial, la normativa vigente presentaba “una pluralidad de regulaciones locales” que dificultaba la armonización de criterios y la correcta registración de antecedentes, publicó Clarín.

La ANSV sostiene que esa fragmentación atentaba contra la consolidación de un sistema federal integrado y generaba problemas de equivalencia entre actas confeccionadas en distintas partes del país.