Nuevo sistema de “puntos” para la licencia de conducir: cómo funciona y qué hay que tener en cuenta

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) oficializó una actualización del sistema de scoring de la Licencia Nacional de Conducir con el objetivo de unificar criterios para registrar y clasificar las infracciones de tránsito en todo el país. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Disposición 167/2026.

Aunque el sistema de puntos ya existía, la novedad es la incorporación de códigos unívocos para cada infracción, una herramienta que permitirá que las distintas jurisdicciones utilicen un mismo lenguaje administrativo para identificar faltas y antecedentes de tránsito.

La decisión busca mejorar la interoperabilidad entre organismos y facilitar la aplicación homogénea del sistema de scoring, que funciona como un mecanismo para sancionar conductas peligrosas al volante y promover una conducción más segura.

Qué cambia con el nuevo sistema de scoring

La ANSV aclaró que la disposición no crea nuevas multas ni modifica las sanciones vigentes. Lo que hace es asignar un código específico a cada una de las infracciones contempladas en el régimen nacional.

De esta manera, infracciones como conducir con alcoholemia positiva, usar el celular al volante, exceder los límites de velocidad o cruzar un semáforo en rojo quedarán identificadas bajo un código único en todo el territorio adherido al sistema.

Según explicó el organismo, esto permitirá una administración más eficiente de los antecedentes de tránsito y una mejor coordinación entre las provincias y municipios que integran el Sistema Nacional de Seguridad Vial.

Las infracciones más comunes contempladas por la ANSV

Entre las infracciones de tránsito más comunes detalladas en el nuevo sistema de scoring publicado en el boletín oficial por la ANSV figuran:

Conducir con alcoholemia positiva.

Negarse a realizar el test de alcoholemia.

Circular a contramano.

Exceder los límites de velocidad.

No usar cinturón de seguridad.

Utilizar el celular o auriculares mientras se conduce.

Circular sin seguro vigente.

Circular sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

No respetar semáforos.

Conducir estando inhabilitado.

Participar en picadas o competencias ilegales.

También aparecen faltas vinculadas a la documentación del vehículo, el estado de los elementos de seguridad, el respeto de las prioridades de paso y distintas infracciones de estacionamiento.

Cuánto podrían costar las multas

Las sanciones se expresan en Unidades Fijas (UF). En muchas jurisdicciones argentinas la UF se calcula tomando como referencia el valor de un litro de nafta premium o de mayor octanaje.

Para dimensionar el impacto económico de las infracciones, puede tomarse como referencia un valor de $2.249 por UF, equivalente al precio aproximado de un litro de nafta premium. Se trata de un cálculo orientativo, ya que los valores pueden variar según la provincia o municipio donde se aplique la sanción.

Los valores de algunas multas de tránsito estimadas para la licencia nacional de conducir en el nuevo sistema de “scoring” publicado en el boletín oficial del 18 de junio por la ANSV son las siguientes:

No usar cinturón de seguridad: entre 100 y 300 UF ($224.900 a $674.700).

Circular sin RTO: entre 100 y 300 UF ($224.900 a $674.700).

No respetar semáforos: entre 100 y 300 UF ($224.900 a $674.700).

Usar celular al volante: entre 150 y 500 UF ($337.350 a $1.124.500).

Exceso de velocidad: entre 150 y 1.000 UF ($337.350 a $2.249.000).

Alcoholemia positiva: entre 200 y 1.000 UF ($449.800 a $2.249.000).

Circular a contramano: entre 200 y 1.000 UF ($449.800 a $2.249.000).

Negarse al control de alcoholemia: entre 300 y 1.000 UF ($674.700 a $2.249.000).

Conducir inhabilitado: entre 300 y 1.000 UF ($674.700 a $2.249.000).

Participar en picadas ilegales: entre 300 y 1.000 UF ($674.700 a $2.249.000).

Las sanciones más severas en la Ley de Tránsito

El listado aprobado por la ANSV reserva las multas más altas para infracciones consideradas especialmente graves por el riesgo que representan para la seguridad vial.

Entre ellas figuran las siguientes:

Liberar un vehículo al tránsito sin las condiciones mínimas de seguridad.

Circular con servicios de transporte sin las luces reglamentarias.

Exceso de carga sin autorización.

Alterar o adulterar sistemas de control del vehículo.

En estos casos, las sanciones pueden oscilar entre 5.000 y 20.000 UF, lo que tomando la referencia de $2.249 por unidad equivale a multas de entre $11.245.000 y $44.980.000.

Cuándo entra en vigencia

La Disposición 167/2026 establece que el nuevo esquema operativo comenzará a regir a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

La medida apunta a consolidar un sistema de puntos más uniforme entre las distintas jurisdicciones del país, facilitando el intercambio de información y la correcta registración de las infracciones de tránsito, publicó NA.

Importante: los montos consignados en esta nota son estimativos y fueron calculados tomando como referencia un valor de $2.249 por litro de nafta premium. El valor real de la Unidad Fija puede variar según la jurisdicción y las actualizaciones que se realicen sobre el precio de los combustibles.