Muerte en barrio Paraná XIV: hay “claros indicios de muerte violenta” y la identidad del fallecido

La muerte en barrio Paraná XIV quedó bajo investigación judicial luego de que un hombre de 61 años fuera encontrado sin vida este miércoles en un departamento de la capital entrerriana. Con el avance de las primeras actuaciones, fuentes policiales confirmaron a Elonce que el cuerpo presentaba “claros indicios de una muerte violenta”.

La víctima fue identificada como Rodolfo Augusto Bassi, de 61 años. El hombre fue hallado en un departamento de su propiedad ubicado en inmediaciones de calles Churruarín y Juan Manuel de Rosas, en barrio Paraná XIV. Según se indicó, estaba refaccionando el inmueble con la intención de ponerlo en alquiler.

El hallazgo motivó un importante despliegue policial y la intervención de efectivos de la División Homicidios. En un primer momento, el episodio había sido calificado como una “muerte dudosa”, mientras se aguardaban las primeras evaluaciones realizadas en el lugar.

Habían denunciado su desaparición

Con el correr de las horas, la investigación incorporó otro dato relevante: familiares de Bassi habían realizado previamente un pedido de localización ante la Comisaría Cuarta de Paraná, debido a que buscaban conocer su paradero.

Posteriormente, fuentes vinculadas a las actuaciones indicaron que surgieron elementos que permitirían considerar que el fallecimiento se produjo en circunstancias violentas. No obstante, por el momento no trascendieron precisiones sobre las lesiones detectadas ni sobre la mecánica del hecho.

El fiscal Juan Pereyra quedó a cargo de la investigación y trabajó en el lugar junto con personal especializado. Familiares de la víctima también se acercaron al departamento mientras se desarrollaban las diferentes medidas ordenadas por la Justicia.

Fuerte hermetismo sobre la investigación

Desde la Policía señalaron a Elonce que la “investigación se encuentra encaminada”, aunque evitaron brindar mayores detalles para no afectar las diligencias que continuaban desarrollándose durante la tarde.

En ese marco, los investigadores procuraban reconstruir los últimos movimientos de Bassi y establecer qué ocurrió dentro del inmueble. Las pericias realizadas en el departamento y los demás elementos incorporados a la causa serán determinantes para avanzar sobre las circunstancias del fallecimiento.

La investigación se mantenía bajo un fuerte hermetismo y se aguardaban los resultados de las medidas dispuestas por la Fiscalía. El objetivo será precisar la causa de la muerte y establecer si existió participación de terceras personas, ante los indicios de violencia detectados por los investigadores.