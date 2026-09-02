Violento robo a una familia: maniataron a las víctimas, detuvieron a un sospechoso y recuperaron el botín

Un violento robo a una familia ocurrió en una vivienda de dos plantas. Los delincuentes habrían reducido y maniatado a las víctimas. Un sospechoso fue detenido y la Policía logró recuperar los elementos sustraídos.
Un violento robo a una familia se registró en una vivienda de dos plantas ubicada en la zona de calles Mitre y Millán, en Concepción del Uruguay. Los delincuentes habrían reducido y maniatado a los integrantes del grupo familiar para apoderarse de diferentes objetos de valor.
De acuerdo con información conocida de manera extraoficial, los asaltantes lograron ingresar al inmueble y sorprendieron a las personas que se encontraban en el interior. Bajo amenazas, las redujeron y posteriormente las maniataron para concretar el robo.
Tras apoderarse de distintos elementos, los autores escaparon del lugar. Hasta el momento no trascendieron precisiones respecto de las circunstancias en las que consiguieron acceder a la propiedad ni tampoco sobre la cantidad de personas que habrían participado del asalto.
Detuvieron a un sospechoso y recuperaron lo robado
Luego de tomar conocimiento del hecho, la Policía inició una investigación que habría permitido identificar y detener a uno de los presuntos involucrados en el violento episodio.
Según trascendió, el sospechoso tendría antecedentes y habría permanecido detenido anteriormente. No obstante, se aguarda la información oficial de las autoridades policiales y judiciales para establecer su presunta participación en el asalto y conocer su situación procesal.
Uno de los datos relevantes surgidos durante las actuaciones es que los investigadores consiguieron recuperar el botín sustraído a la familia. Por el momento, no se brindaron detalles acerca de cuáles fueron los objetos encontrados ni del lugar donde fueron localizados.
Investigan si participaron más personas
La investigación permanece abierta para reconstruir la secuencia completa del robo y establecer cómo actuaron los delincuentes desde el momento en que ingresaron a la vivienda hasta que abandonaron el lugar con los elementos sustraídos, publicó La Pirámide.
Asimismo, los investigadores buscan determinar si el sospechoso detenido actuó acompañado y, en ese caso, identificar a los demás presuntos participantes. Las circunstancias del ingreso al domicilio y la forma en que fueron reducidas las víctimas forman parte de las actuaciones.
Se espera que en las próximas horas la Policía y la Justicia brinden información oficial que permita precisar la cantidad de involucrados, los elementos recuperados y la situación del detenido tras el violento robo a una familia.