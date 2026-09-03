Extraditaron desde Uruguay a un hombre acusado de tentativa de homicidio en Colón

Un hombre fue extraditado desde Uruguay por tentativa de homicidio en Colón

Un hombre acusado de tentativa de homicidio fue extraditado este jueves desde la República Oriental del Uruguay hacia la ciudad de Colón, donde quedó a disposición de la Justicia entrerriana por un hecho de violencia ocurrido a mediados de mayo.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías de Colón, que había solicitado la captura internacional del sospechoso en el marco de la investigación penal.

Gendarmería concretó el traslado

La recepción y el traslado transfronterizo estuvieron a cargo de una comisión de Gendarmería Nacional Argentina, Seccional Colón, que custodió al detenido desde el Centro de Fronteras del Puente Internacional General Artigas hasta la Jefatura Departamental de Policía.

El operativo culminó durante la tarde del jueves, luego de completarse el proceso de extradición entre ambos países.

Tras su ingreso al territorio argentino, el acusado fue sometido a los controles médicos e identificatorios de rigor y quedó alojado en la Alcaidía de la Jefatura Departamental Colón.

Ahora permanecerá detenido a disposición de la Unidad Fiscal interviniente, que en las próximas horas avanzará con la declaración imputativa y la continuidad del proceso por la causa de tentativa de homicidio.