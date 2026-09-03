Identificaron a dos hombres por el incendio de un contenedor que destruyó un auto estacionado en Paraná

Identificaron a dos hombres por el incendio de un auto.

El incendio que destruyó un auto estacionado en calle Andrés Pazos, en Paraná, derivó en la identificación de dos hombres en situación de calle como presuntos autores del hecho ocurrido el pasado 1º de septiembre.

El fuego se había iniciado en un contenedor de residuos y las llamas se propagaron hasta alcanzar un Fiat Idea estacionado a pocos metros. Como consecuencia, el vehículo sufrió importantes daños y quedó destruido.

A partir del episodio, la Policía inició una investigación que incluyó el análisis de registros fílmicos de la zona. Las imágenes permitieron individualizar a dos sospechosos, quienes posteriormente fueron localizados en la intersección de Enrique Carbó y Presidente Perón.

Quedaron vinculados a la investigación

Según se informó, al momento de ser identificados ambos vestían las mismas prendas que habían sido observadas en los videos analizados por los investigadores.

El procedimiento fue comunicado al fiscal en turno, quien dispuso la correcta identificación de los dos hombres y la confección del acta de constatación correspondiente.

Los sospechosos no fueron detenidos y quedaron supeditados a la causa mientras continúa la investigación para determinar responsabilidades en el incendio.