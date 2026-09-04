El mapa del mundo podría cambiar: la ONU analiza reemplazar la proyección de Mercator

La ONU tiene previsto votar este viernes una resolución que propone modificar la manera en que se representa el mundo en sus mapas y promover el uso de proyecciones que respeten mejor las superficies reales de los continentes. La iniciativa apunta especialmente a dejar atrás el uso generalizado del tradicional mapa de Mercator.

El proyecto no plantea prohibir esa representación cartográfica ni obligar a todos los países a utilizar un único diseño. Al tratarse de una resolución no vinculante, busca impulsar una transición hacia mapas de áreas equivalentes cuando resulte importante comparar el tamaño de los territorios.

La propuesta es encabezada por Togo y cuenta con el respaldo de la Unión Africana, que viene promoviendo la campaña internacional “Correct the Map”. Uno de los modelos impulsados es Equal Earth, desarrollado para conservar de manera proporcional las superficies aunque modifique parcialmente las formas tradicionales de los continentes.

Por qué cuestionan el mapa de Mercator

La proyección de Mercator fue creada en 1569 por el cartógrafo Gerardus Mercator para facilitar la navegación marítima. Su principal ventaja es que conserva correctamente los ángulos y las direcciones, pero al trasladar una esfera a una superficie plana altera fuertemente el tamaño de las regiones próximas a los polos.

Uno de los ejemplos más utilizados para explicar el problema es Groenlandia. En muchos mapas de Mercator parece tener dimensiones cercanas a las de África, pese a que el continente africano posee una superficie aproximadamente 14 veces mayor.

Mapa Mercator.

Equal Earth busca corregir precisamente esa diferencia al mantener proporcionalmente las áreas. África, América del Sur y otras regiones próximas al Ecuador adquieren así un tamaño visual mucho más cercano a su superficie verdadera.

El reclamo que llegó a la ONU

Los promotores de la iniciativa sostienen que las representaciones cartográficas también influyen en la percepción que las sociedades construyen sobre el peso territorial de los países. La campaña africana cuestiona especialmente que durante generaciones se hayan mostrado sobredimensionadas regiones del hemisferio norte.

Mapa Equal Earth.

Francia anunció este viernes su respaldo al reclamo y comunicó que dejará de utilizar Mercator en determinadas representaciones oficiales. El ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, sostuvo que las deformaciones de los mapas pueden terminar instalándose también en la percepción colectiva.

La eventual aprobación en la ONU, de todos modos, no significaría que el mapa conocido desaparezca inmediatamente. Mercator continúa siendo útil para determinados usos, especialmente aquellos vinculados con navegación, mientras el debate se concentra en su utilización como representación general del planeta.

Qué podría cambiar si se aprueba

Una resolución favorable podría impulsar cambios progresivos en mapas utilizados por organismos internacionales, escuelas, gobiernos, publicaciones y plataformas digitales. La iniciativa propone que en esos ámbitos se prioricen proyecciones que permitan comparar correctamente las superficies continentales.

Togo también busca involucrar a organismos educativos y tecnológicos en la discusión. Su gobierno impulsa encuentros con instituciones internacionales para analizar cómo podría realizarse una transición hacia representaciones cartográficas más proporcionales.

La votación de la ONU pondrá así en discusión una imagen del planeta utilizada durante casi cinco siglos. Más que establecer cuál es el único mapa correcto, la propuesta busca que la representación elegida no distorsione las dimensiones relativas de los continentes cuando el objetivo sea mostrar su verdadera superficie.