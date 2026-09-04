Sobreseyeron definitivamente a los rugbiers franceses acusados de violación en Mendoza: qué resolvió la Corte

La Suprema Corte de Mendoza sobreseyó a los rugbiers franceses Oscar Jégou y Hugo Auradou, denunciados por una mujer tras un encuentro ocurrido en 2024. El tribunal rechazó el recurso de la querella y confirmó la resolución que había desvinculado a los jugadores.
La Suprema Corte de Mendoza sobreseyó a los rugbiers franceses Oscar Jégou y Hugo Auradou, quienes habían sido acusados de violar a una mujer luego de un partido disputado por la selección de Francia contra Los Pumas en 2024. El máximo tribunal provincial rechazó el recurso presentado por la querella y confirmó la decisión judicial que había desvinculado a ambos jugadores.
La resolución fue adoptada por los jueces Dalmiro Cueli, José Valerio y Norma Llatser, quienes desestimaron el planteo realizado por los abogados de la denunciante. Además, las costas del proceso fueron impuestas a la querella, según publicó Infobae.
La decisión representa una instancia determinante en una causa que comenzó hace más de dos años y que atravesó distintas etapas judiciales. No obstante, la resolución dejó abierta la posibilidad de intentar un planteo ante una instancia federal.
La denuncia contra Jégou y Auradou
La causa se inició por un episodio denunciado como ocurrido el 7 de julio de 2024 en el hotel Diplomatic de la ciudad de Mendoza, después del encuentro de rugby entre Francia y Los Pumas.
La mujer denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de los dos jugadores franceses. A partir de la acusación, Jégou y Auradou fueron detenidos y quedaron sometidos a una investigación penal.
El expediente avanzó durante los meses posteriores hasta que los fiscales Darío Nora y Daniela Chaler consideraron que los elementos reunidos no permitían sostener la existencia del delito denunciado.
Los dos deportistas fueron sobreseídos meses después del inicio de la investigación. Sin embargo, la querella continuó cuestionando esa resolución mediante las vías recursivas disponibles.
La denunciante apeló el sobreseimiento
En junio de este año, los abogados que representan a la mujer llevaron nuevamente el expediente a discusión mediante un recurso de casación contra el sobreseimiento.
Como consecuencia de ese planteo, Jégou y Auradou participaron en julio de una nueva audiencia judicial mediante Zoom desde Nueva Zelanda, donde se encontraban disputando un encuentro de rugby frente a los All Blacks.
El planteo de la querella cuestionaba, entre otros aspectos, la valoración de las pruebas realizada durante la investigación y sostenía que el expediente no había sido abordado con la correspondiente perspectiva de género.
Ese argumento fue rechazado por el máximo tribunal mendocino.
Qué dijo la Suprema Corte sobre la investigación
Al analizar el recurso, el tribunal respaldó el trabajo desarrollado durante la instrucción y la valoración integral de los elementos incorporados al expediente.
En el fallo se sostuvo que la interpretación de la prueba propuesta por la querella “no puede prosperar”.
La resolución también destacó el análisis efectuado originalmente sobre la declaración de la denunciante. Según se indicó, la magistrada interviniente había examinado “la coherencia interna” del relato y posteriormente “lo confrontó con los restantes elementos” reunidos durante la investigación.
Para la Corte, esa evaluación no permitió sostener los cuestionamientos formulados por la parte querellante.
El tribunal también descartó que la investigación hubiera omitido aplicar perspectiva de género y consideró que los argumentos presentados no resultaban suficientes para modificar el sobreseimiento.
Qué indicaron las pericias incorporadas al expediente
Otro de los elementos evaluados durante la causa fueron las pericias realizadas sobre el relato de la denunciante.
De acuerdo con el reporte pericial citado en el expediente, los profesionales señalaron la presencia de elementos “compatibles con exageración y acomodación de la información que aporta” y mencionaron contenidos que calificaron como contradictorios e inconsistentes.
El informe también sostuvo que se había detectado “una tendencia a acomodar la información”, conclusión pericial que fue incorporada al conjunto de elementos analizados por fiscales y magistrados.
Esas expresiones corresponden a las conclusiones de los profesionales intervinientes y fueron consideradas junto con el resto de las pruebas de la investigación.
Las imágenes del hotel que también fueron analizadas
Entre los elementos incorporados a la causa también se encontraba un registro de una cámara de seguridad del ascensor oeste del hotel Diplomatic.
La filmación mostraba a Hugo Auradou junto a la denunciante, luego de haberse conocido previamente en una discoteca, mientras ambos se dirigían hacia la habitación.
Según la reconstrucción incorporada al expediente, en esas imágenes se observaba que ambos se besaban mientras subían.
Oscar Jégou, el otro jugador denunciado, se encontraba en la habitación que compartía con Auradou.
Las imágenes fueron consideradas dentro del conjunto probatorio, aunque el análisis judicial no se sustentó exclusivamente en ese registro, sino en la evaluación conjunta de las declaraciones, pericias y demás evidencias reunidas durante la investigación.
La defensa habló de una “falsa denuncia”
Tras conocerse la resolución de la Suprema Corte mendocina, Rafael Cúneo Libarona, abogado de los dos rugbiers, celebró la decisión y calificó la acusación contra sus defendidos como una “falsa denuncia”.
“Estoy contento con el éxito profesional pero más contento porque demostramos una falsa denuncia aberrante. Dos jóvenes de 20 años fueron presos y nunca cometieron nada”, afirmó el letrado.
La expresión corresponde a la posición de la defensa. El pronunciamiento judicial, por su parte, resolvió mantener el sobreseimiento de los jugadores al rechazar el recurso presentado por la querella.
Con la nueva resolución, Oscar Jégou y Hugo Auradou permanecen sobreseídos en la causa iniciada a partir de la denuncia de julio de 2024.
La querella conserva la posibilidad de intentar llevar la discusión a una instancia federal. De avanzar por esa vía, deberá superar los requisitos correspondientes para que el caso pueda ser revisado fuera de la Justicia provincial.