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Deportes Torneo Clausura

Boca derrota 2-0 a Central Córdoba en La Bombonera por el Torneo Clausura

Tras la victoria ante San Pablo, Boca se mide ante Central Córdoba de Santiago del Estero, con el objetivo de mantenerse en el top 8 de la Zona A. Seguí las incidencias del partido.

11 de Septiembre de 2026
Boca enfrenta a Central Córdoba.
Boca enfrenta a Central Córdoba. Foto: La Nación.

Tras la victoria ante San Pablo, Boca se mide ante Central Córdoba de Santiago del Estero, con el objetivo de mantenerse en el top 8 de la Zona A. Seguí las incidencias del partido.

Boca enfrenta este viernes 21:30 horas a Central Córdoba, en el marco de una nueva fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Se juega en La Bombonera.

 

El Xeneize presenta un equipo alternativo pensando en el partido de vuelta en Brasil ante San Pablo, a quien venció 1-0 este martes.

 

El equipo santiagueño, en cambio, viene en los últimos puestos de la Zona A y le urge ganar para acercarse a la zona de clasificación.

 

Seguí las incidencias del partido

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

42 minutos: Leonardo Sequeira, amonestado

Es el primero de Central Córdoba después de una falta a Leandro Brey.

 

39 minutos: Sequeira se hizo cargo de ese tiro libre

El futbolista del Ferroviario impactó su disparo en la barrera, pero la pelota le quedó de frente nuevamente y sacudió un tiro elevado.

 

38 minutos: Marco Pellegrino, amonestado

El futbolista de Boca Juniors vio la cartulina amarilla por una infracción en la periferia del área. Se suma a Tomás Belmonte y Dylan Gorosito.

 

29 minutos: tímido intento de Central Córdoba

El Ferroviario sacudió un disparo en la medialuna que abandonó la cancha a varios metros del arco de Leandro Brey.

 

24 minutos: monopolio de Boca Juniors ante un rival muy débil

El anfitrión mantiene el dominio más allá de que bajó el pie del acelerador, pero no se debe confiar porque todavía no liquidó el trámite.

 

14 minutos: nueva llegada de Boca Juniors

Enner Valencia forzó una atajada de Alan Aguerre y, en el rebote, Sebastián Villa fue bloqueado por la defensa rival y su remate se fue al córner.

 

10 minutos: ¡GOL DE BOCA!

Ahora apareció el aporte goleador de Enner Valencia, que empujó el balón tras el centro de Dylan Gorosito.

 

 

 

6 minutos: respondió Central Córdoba

Diego Barrera atacó a la espalda de Dylan Gorosito, se filtró hacia el medio y sacudió un remate cruzado en las inmediaciones del área que se perdió por un costado.

 

4 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Un gran centro de Lautaro Blanco llegó a los pies de Ángel Romero, que definió al primer palo y estampó el 1-0.

 

 

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Boca Juniors: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Williams Alarcón; Ángel Romero, Sebastián Villa y Enner Valencia

 

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.

Temas:

Boca Central Córdoba Torneo Clausura
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