Seguridad privada: cuánto cobra un vigilador y cómo aumentará el sueldo hasta diciembre

El sueldo de seguridad privada en 2026 tendrá aumentos mensuales hasta diciembre. Un Vigilador General percibe en agosto un total conformado de $1.744.800 y llegará a $1.930.000 a fin de año. Además, se estableció un aporte solidario del 2% para trabajadores no afiliados.
El sueldo de seguridad privada en 2026 quedó definido hasta diciembre tras el último acuerdo paritario entre la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI). Para agosto, un Vigilador General tiene un salario básico de $1.020.300 y un total conformado de $1.744.800, mientras que los incrementos continuarán durante los próximos meses.
El entendimiento alcanzó a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 507/07 y estableció subas mensuales de los salarios básicos entre julio y diciembre. También contempló sumas no remunerativas, actualizaciones de viáticos, presentismo y otros adicionales vinculados con la actividad.
El acuerdo fue homologado mediante la Disposición 897/2026 de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo. Además de los nuevos valores salariales, incorporó un aporte solidario del 2% calculado sobre el salario básico de convenio, una cláusula que generó cuestionamientos entre otras organizaciones sindicales.
Cuánto cobra un vigilador de seguridad en agosto
La escala estableció para el Vigilador General un básico de $1.020.300. A esa cifra se agregan $180.000 por presentismo, $514.500 en viáticos y una suma no remunerativa de $30.000. Así, el total conformado informado para agosto alcanza los $1.744.800.
Para el Vigilador Bombero, el básico quedó en $1.086.200 y el total conformado en $1.825.800. El Administrativo tiene un básico de $1.116.600 y alcanza $1.864.100, mientras que un Vigilador Principal llega a un básico de $1.150.500 y un total de $1.905.700.
Verificación de Eventos y Operador de Monitoreo alcanzan $1.825.800; Guía Técnico, $1.864.100; e Instalador de Sistemas Electrónicos, $1.905.700. El Controlador de Admisión y Permanencia General comparte la escala del Vigilador General y llega a $1.744.800. El monto efectivamente cobrado puede variar por adicionales, descuentos y las condiciones de cada vínculo laboral.
El nuevo descuento del 2% y a quiénes alcanza
Uno de los cambios incorporados fue un aporte solidario equivalente al 2% del salario básico de convenio. La cláusula decimoquinta dispuso que las empresas retengan mensualmente ese porcentaje y lo depositen a nombre de UPSRA. No se calcula sobre viáticos, adicionales u otros conceptos y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
En agosto, para un Vigilador General representa $20.406. El descuento asciende a $21.724 para Vigilador Bombero, Verificación de Eventos y Operador de Monitoreo; $22.332 para Administrativo y Guía Técnico; y $23.010 para Vigilador Principal e Instalador de Sistemas Electrónicos.
Posteriormente, UPSRA aclaró que la retención alcanza a los trabajadores no afiliados al gremio. Según esa interpretación, los afiliados continúan aportando la cuota sindical del 3% sobre sus remuneraciones, sin que se les agregue el nuevo aporte solidario. Los recursos obtenidos serán administrados por la organización y destinados, entre otras actividades, a representación, negociación colectiva, fiscalización y capacitación.
Cuestionamientos sindicales al aporte solidario
La incorporación del descuento provocó cuestionamientos de otras organizaciones que representan trabajadores de la actividad. El Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA) rechazó la medida y anunció que analizaba posibles acciones legales.
Entre los planteos aparecieron objeciones relacionadas con la libertad sindical y el impacto de la retención sobre los ingresos. También hubo cuestionamientos del Sindicato de Custodios (SUTCA) y desde sectores internos de UPSRA.
La controversia se relacionó además con la representación sindical dentro de la seguridad privada. Existen otras organizaciones que agrupan a empleados alcanzados por el CCT 507/07, pero no participan de la negociación paritaria que UPSRA desarrolla con CAESI.
Cómo aumentará el sueldo hasta diciembre
Más allá de esa discusión, el acuerdo determinó aumentos mensuales del salario básico durante todo el segundo semestre. En el caso del Vigilador General, pasó de $1.001.300 en julio a $1.020.300 en agosto y subirá a $1.037.600 en septiembre, $1.053.200 en octubre, $1.069.000 en noviembre y $1.085.000 en diciembre.
El Vigilador Bombero tendrá un básico de $1.105.700 en septiembre, $1.123.000 en octubre, $1.140.500 en noviembre y $1.159.500 en diciembre. Las categorías de Verificación de Eventos y Operador de Monitoreo seguirán la misma evolución.
Para el personal Administrativo, los básicos serán de $1.137.100 en septiembre, $1.155.100 en octubre, $1.173.400 en noviembre y $1.194.000 en diciembre. El Vigilador Principal, por su parte, pasará de $1.172.100 en septiembre a $1.191.000 en octubre, $1.210.200 en noviembre y $1.232.300 en diciembre.
Las sumas adicionales que se pagarán cada mes
La paritaria incorporó además una suma no remunerativa mensual para todas las categorías comprendidas en el convenio. Después de los $30.000 correspondientes a agosto, el importe aumentará a $50.000 en septiembre, $60.000 en octubre, $70.000 en noviembre y $120.000 en diciembre.
Esas sumas se extinguen con el pago correspondiente a cada período. La excepción será el monto de diciembre, que se incorporará al salario básico de convenio desde el 1° de enero de 2027. Mientras mantengan su carácter no remunerativo, no se computarán para aguinaldo, vacaciones, horas extras ni indemnización por despido. Tampoco tendrán incidencia en adicionales como presentismo, antigüedad o nocturnidad.
Los viáticos también aumentarán. El valor diario quedó establecido en $20.580 para agosto, $20.960 para septiembre, $21.360 para octubre y $21.800 desde noviembre. Además, se acordó un adicional vacacional remunerativo, transitorio y extraordinario con montos por cada jornada de vacaciones y un máximo de 21 días.
Cuánto cobrará un Vigilador General en diciembre
Con la última actualización del año, el salario básico del Vigilador General llegará a $1.085.000 en diciembre. El total conformado previsto será de $1.930.000, compuesto por $1.085.000 de básico, $180.000 de presentismo, $545.000 en viáticos y $120.000 correspondientes a la suma no remunerativa, publicó IProfesional.
Para el resto de las categorías, los totales conformados serán superiores en algunos casos: Vigilador Bombero alcanzará $2.019.600; Administrativo, $2.062.000; Vigilador Principal, $2.108.000; Verificación de Eventos y Operador de Monitoreo, $2.019.600; y Guía Técnico, $2.061.900.
El Instalador de Sistemas Electrónicos llegará a $2.108.000, mientras que el Controlador de Admisión y Permanencia General tendrá un total conformado de $1.930.000. De esta manera, la escala salarial quedó definida hasta diciembre para los empleados comprendidos en el CCT 507/07, con incrementos mensuales, sumas no remunerativas y actualizaciones de viáticos y adicionales.