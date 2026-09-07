Billeteras virtuales: cuáles ofrecen mayor rendimiento en septiembre y qué tasas pagan

Las billeteras virtuales con mayor rendimiento en septiembre volvieron a modificar sus tasas. Entre las opciones tradicionales, algunas superaron el 20% de TNA, mientras determinados productos de inversión alcanzaron rendimientos superiores al 25%.
Las billeteras virtuales con mayor rendimiento en septiembre comenzaron el mes con nuevos cambios en sus tasas, que modificaron el ranking de alternativas disponibles para quienes buscan obtener una rentabilidad sobre sus pesos y mantener el dinero disponible.
Según el último relevamiento de la consultora especializada Compara Tasas, entre las opciones con una tasa establecida, Banco Bica quedó al frente con una TNA del 22%. Detrás se ubicaron Carrefour Banco, con 21%, y Fiwind, con 20%.
Belo, Naranja X y Ualá, en tanto, ofrecieron rendimientos cercanos al 19%. Sin embargo, algunas plataformas establecieron requisitos para mejorar esas tasas, por lo que el porcentaje informado no siempre estuvo disponible para todos los usuarios.
Las tasas más altas y los requisitos para acceder
Uno de esos casos fue Ualá Plus 2, que ofreció una TNA del 24% para las cuentas que acumularan $500.000 entre inversiones o consumos. Para quienes alcanzaran los $250.000, la tasa se ubicó en el 21%.
Por otra parte, Cresium registró una tasa del 20,22%, mientras que Banco Nación y Supervielle ofrecieron un 14% para las cuentas sueldo. Las condiciones y límites de dinero remunerado variaron según cada entidad.
Entre las alternativas de rendimiento variable, Vinci (Global 66) se ubicó en 21,65%; Lemon, en 20,52%; y Adcap Clase A, en 19,92%. A continuación aparecieron Allaria Ahorro Clase E, con 19,83%, y Toronto Ahorro, con 19,62%.
Mercado Pago y otras billeteras virtuales
Personal Pay ofreció un rendimiento del 19,33%; Claro Pay y Cenco Pay, del 19,30%; IEB+, del 19,26%; e ICBC, del 19,11%. Mercado Pago, una de las plataformas de mayor utilización, registró una tasa del 19,8%.
Más abajo se encontraron Cocos Ahorro, con 18,67%; Galicia, con 17,85%; Balanz, con 17,62%; Santander, con 17,61%; y Macro, con 17,54%. LB Finanzas y AstroPay, por su parte, rondaron el 16,61%.
El relevamiento también incluyó productos con una composición de inversión diferente y rendimientos mayores. Mercado Pago Clase A, que incorporó instrumentos como bonos y plazos fijos, alcanzó el 25,76%; IOL Cash Clase A llegó al 24,24% y Cocos Clase A se ubicó en 22,47%.
Por qué no todas las tasas pueden compararse
Los porcentajes publicados no resultaron directamente comparables en todos los casos. Algunas billeteras establecieron topes sobre el saldo que genera intereses, mientras otras exigieron consumos, inversiones o determinadas condiciones para acceder al rendimiento promocionado.
Además, en los productos de rendimiento variable, el porcentaje puede modificarse de acuerdo con el desempeño de los activos que integran la inversión. Por eso, la TNA informada constituye una referencia y no necesariamente implica que ese rendimiento se mantenga sin cambios.
Una característica común de muchas de estas alternativas es la posibilidad de mantener el dinero disponible mientras genera rendimientos. En numerosos casos, los fondos son canalizados hacia Fondos Comunes de Inversión de bajo riesgo y el usuario puede disponer del capital cuando lo necesita.