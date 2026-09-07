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Haciendo Comunidad Tres jornadas de teatro, circo y humor

Primavera Payasa reunirá espectáculos de cinco provincias con entrada a la gorra

Primavera Payasa se realizará el 11, 12 y 13 de septiembre en Casa Boulevard, con artistas de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Corrientes y Córdoba. Ezequiel Caridad brindó a Elonce los detalles del festival, cuyas actividades serán a la gorra.

7 de Septiembre de 2026
Primavera Payasa: tres días de espectáculos a la gorra.
Primavera Payasa: tres días de espectáculos a la gorra.

REDACCIÓN ELONCE

Primavera Payasa se realizará el 11, 12 y 13 de septiembre en Casa Boulevard, con artistas de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Corrientes y Córdoba. Ezequiel Caridad brindó a Elonce los detalles del festival, cuyas actividades serán a la gorra.

Primavera Payasa se realizará durante tres jornadas, el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre, en Casa Boulevard, ubicada en Ituzaingó 80, en Paraná. La propuesta reunirá espectáculos de payasos y payasas provenientes de distintas provincias y tendrá como particularidad que todas las actividades serán con entrada libre y salida a la gorra.

 

 

Ezequiel Caridad explicó a Elonce que la iniciativa surgió como un proyecto de la Liga de Payasos y es impulsada desde la compañía Teastral, grupo al que pertenece. “Ahí lo que hacemos es la Primavera Payasa, que es un proyecto de la Liga de Payasos que lo hacemos desde la compañía Teastral, el grupo al que pertenezco, y se trata de un evento en el que vamos a hacer un festival de payasos, espectáculos de payasos y de payasas”, indicó.

 

Una de las características de esta edición será la participación de elencos de diferentes puntos del país. “En esta oportunidad lo que tiene interesante es que vienen espectáculos de otras provincias. No solo va a haber payasos de acá de Paraná, sino también de Santa Fe, de Chaco, de Corrientes y de Córdoba”, destacó Caridad.

 

 

Todas las propuestas serán a la gorra

 

El festival buscará garantizar que el aspecto económico no se convierta en un impedimento para disfrutar de los espectáculos. Por ese motivo, la organización decidió implementar durante las tres jornadas la modalidad de entrada libre con contribución voluntaria al finalizar cada función.

 

“Los tres días todas las actividades son a la gorra. De esa forma lo que intentamos es que todos los que puedan ir, los que quieran, puedan ir más allá de la situación económica de su bolsillo, que estamos padeciendo todos”, explicó el integrante de Teastral.

 

Sobre la modalidad elegida, agregó: “La idea es que lo podamos abrir para que la entrada sea libre, pero la salida sí a la gorra, con un aporte voluntario”. De esa manera, la propuesta pretende facilitar el acceso del público y, al mismo tiempo, generar un acompañamiento económico para quienes llevan adelante los espectáculos.

 

 

La importancia del acompañamiento del público

 

Caridad también destacó el rol que tiene la comunidad para sostener las propuestas culturales y permitir que artistas locales y visitantes puedan encontrarse con nuevos espectadores. “El acompañamiento del público es todo. Lo necesitamos, que nos acompañen, sobre todo para compartir las actividades”, sostuvo.

 

“En este caso, lo que buscamos es justamente la risa, compartir la risa entre todos, pasar un lindo momento, ver espectáculos con otro tipo de propuestas, con otro tipo de poéticas, con otro tipo de humor que vienen desde otros lugares y con otras historias que contar que tienen que ver con sus lugares”, manifestó.

 

En ese sentido, el artista destacó que Primavera Payasa permitirá encontrarse con distintas formas de abordar el humor y el universo del clown. La llegada de artistas de cinco provincias aportará diferentes miradas, experiencias y propuestas escénicas durante los tres días.

 

 

 

La programación de Primavera Payasa

 

Las actividades comenzarán el viernes 11 a las 21 en Casa Boulevard. “El viernes en Casa Boulevard vamos a comenzar a las 21 horas con un espectáculo de Santa Fe, Gaznápiro”, adelantó Caridad sobre la primera función prevista dentro de la programación.

 

Luego, el sábado 12, en tanto, la agenda comenzará a las 20 con una propuesta que tendrá un vínculo particular con la literatura. “El sábado a las 20, un espectáculo, una obra payasa para Virginia Woolf. Así que los que tengan cierta afinidad con la literatura se pueden acercar porque va a estar muy interesante”, explicó.

 

Luego, desde las 21:30, llegará una propuesta procedente de Córdoba. “Le sigue a las 21:30 horas Happy Hour, también de Córdoba, un espectáculo de humor y circo para toda la familia”, señaló. La programación continuará el domingo con otras dos funciones para completar las tres jornadas.

 

 

El cierre del festival

 

El domingo 13, la primera actividad se desarrollará a las 17 con una propuesta protagonizada por artistas provenientes del nordeste argentino. “El domingo, Abuelar, un homenaje a las abuelas de unos chicos de Chaco y de Corrientes”, detalló Caridad.

 

La última función será a las 20. “A las 20 cierra la payasa Patota con Icaria”, adelantó. De esta manera, el festival ofrecerá durante los tres días alternativas para diferentes públicos, con propuestas teatrales, humorísticas y circenses.

 

La programación completa podrá consultarse a través de las redes sociales de la compañía Teastral, la Liga de Payasos y Casa Boulevard. El espacio cultural se encuentra en Ituzaingó 80 y cuenta con salas teatrales, patio, bar y un sector destinado a exposiciones de arte.

 

 

Una invitación a encontrarse con el humor

 

Caridad valoró especialmente el espacio en el que se desarrollará Primavera Payasa. “Es maravilloso el lugar. Los que no lo conocen, la verdad que tienen que ir a conocerlo porque es un espacio único acá en Paraná”, expresó.

 

El entrevistado reiteró que el objetivo será acercar el teatro, el circo y el universo payaso a todas las personas interesadas, independientemente de sus posibilidades económicas, mediante el sistema de contribución voluntaria.

 

 

“Repetir que las actividades todas son a la gorra, así que todos los que tengan ganas de pasar lindos momentos, de reírse y disfrutar, vayan”, invitó Caridad.

 

Paraná será sede del Festival de espectáculos payasos del 11 al 13 de septiembre

Temas:

Primavera payasa Festival de espectáculos payasos
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