Capacitación en RCP: jóvenes aprendieron técnicas para actuar ante emergencias

REDACCIÓN ELONCE
Una capacitación en RCP, primeros auxilios y emergencias acuáticas se desarrolló en la Escuela de Canotaje. Jóvenes aprendieron maniobras esenciales para responder ante situaciones de riesgo. Elonce dialogó con instructores y participantes.
La capacitación en RCP, primeros auxilios y actuación frente a emergencias acuáticas reunió este lunes a jóvenes en la Escuela de Canotaje, donde especialistas brindaron herramientas para saber cómo responder ante situaciones que pueden poner en riesgo la vida de una persona. La actividad estuvo destinada especialmente a quienes desarrollan actividades vinculadas con el río.
Víctor Rodríguez explicó a Elonce que estas instancias se realizan periódicamente para que los alumnos incorporen conocimientos fundamentales. “Generalmente son chicos nuevos y todos los años, con los profesores, les damos estos cursos que son muy importantes para cualquier problema que tengan”, señaló.
La capacitación estuvo acompañada por integrantes de ISCAE y de la Federación Argentina de Guardavidas. Yamila Pedrotti destacó la importancia de acercar estas herramientas a distintos sectores de la comunidad. “Estamos intentando llevar a la comunidad los cursos de RCP, primeros auxilios y maniobra de Heimlich, que todos consideramos que es importante aprender para salvar vidas”, afirmó.
Jóvenes aprendieron cómo responder ante una emergencia
Uno de los principales objetivos fue que los participantes pudieran incorporar maniobras sencillas y luego transmitir esos conocimientos a familiares y amigos. “La idea son los chicos, que generalmente están con papás, con adultos mayores, y estimularlos a que les enseñen a sus otros amigos también a salvar estas vidas, que es simple, con maniobras totalmente sencillas”, explicó Pedrotti.
Natasha, una de las jóvenes que participó de la jornada, contó que era la primera vez que realizaba esta capacitación. “Esta es la primera vez que yo la hago y nos dijeron que esto nos va a servir bastante, más que nada para sentirnos más seguros en el agua, que es donde más estamos. Ahora íbamos a aprender a hacer masajes en los corazones y cosas así que sirven para muchas cosas”, expresó.
Por su parte, Renata contó que concurre a la Escuela de Canotaje desde marzo y que también tuvo su primera experiencia con las técnicas de reanimación cardiopulmonar. “Yo vengo desde marzo, hace bastante, pero es mi primera clase de RCP”, comentó.
Qué hacer ante una emergencia en el agua
Rodríguez destacó la importancia de que quienes están habitualmente vinculados al río cuenten con conocimientos para responder ante una situación inesperada. “Por ahí uno se cree que sabe y cuando está en el momento no sabe qué hacer, ni a quién llamar. Entonces, yo creo que cuanto más sabés, es mucho mejor saber qué hacer, qué no hacer y qué mejor que cada tanto refrescar porque hay nuevos métodos”, manifestó.
Durante la jornada también explicaron cómo actuar cuando una persona necesita asistencia mientras se encuentra en el agua. Pedrotti indicó que, ante una situación de este tipo, resulta fundamental trasladar a la víctima hasta una superficie adecuada para iniciar las maniobras.
“La idea es que los chicos aprendan a aplicar el RCP en cualquier parte y, en el caso de estar en el agua, aplicarlo en la superficie donde se encuentra, en una superficie rígida, o sacar a la persona hacia la costa, acercarla a la costa y ahí comenzar con los masajes cardíacos hasta que llegue la asistencia médica”, explicó.
La importancia de los primeros cinco minutos
La especialista hizo especial hincapié en la rapidez con la que se debe responder frente a una emergencia. “Es súper importante los primeros cinco minutos, que son los necesarios para que llegue oxígeno al cerebro, y ellos pueden aprender este masaje”, sostuvo en diálogo con Elonce.
Pedrotti también explicó en qué consiste la reanimación cardiopulmonar y qué función cumplen las compresiones realizadas sobre el pecho de una persona. “Es un masaje cardiopulmonar donde el corazón funciona como una bomba y nosotros presionamos esa bomba para poder enviar sangre a todo el cuerpo, en especial al cerebro”, detalló.
“Así mantenemos a la persona hasta que llegue el servicio de emergencia e intentamos salvarle la vida”, agregó. De esta manera, los participantes pudieron conocer no solamente cómo realizar la maniobra, sino también por qué una intervención rápida puede resultar determinante.
Capacitación y prevención
La actividad formó parte de las capacitaciones que periódicamente se desarrollan en la Escuela de Canotaje para reforzar la seguridad de quienes mantienen un contacto frecuente con el río. Los responsables consideraron fundamental que los jóvenes sepan cómo reaccionar ante una emergencia y puedan transmitir esos conocimientos.
Además del aprendizaje de RCP, la jornada incluyó nociones sobre primeros auxilios y maniobras para responder ante episodios de atragantamiento. La propuesta buscó brindar herramientas prácticas que puedan utilizarse tanto durante actividades acuáticas como en situaciones cotidianas.
Desde la institución remarcaron también la importancia de actualizar periódicamente los conocimientos adquiridos, debido a que las recomendaciones y procedimientos pueden modificarse con el tiempo.
Abrieron las inscripciones para adultos
En el cierre, Rodríguez anunció que comenzaron las inscripciones para los cursos de canotaje destinados a personas mayores de 18 años, sin límite máximo de edad.
“Empezaron los cursos en la Escuela de Canotaje para mayores de 18 años, sin límite de edad. Pueden pasar por acá por la escuela y ya estamos anotando para este verano”, comunicó.
De esta manera, la Escuela de Canotaje continuó con sus propuestas de formación vinculadas al río, combinando la práctica deportiva con conocimientos de prevención, primeros auxilios y respuesta ante emergencias.