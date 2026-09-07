Replicarán la "Marcha de la Bronca" contra el Gobierno nacional en Paraná

La "Marcha de la Bronca" contra el Gobierno nacional se replicará el sábado 19 de septiembre en Paraná, como parte de una convocatoria impulsada en diferentes puntos del país. La concentración comenzará a las 11 en Plaza de Mayo, aunque el recorrido y el acto de cierre todavía no fueron definidos.

Representantes de diferentes agrupaciones participaron de una segunda reunión organizativa en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la coordinación de la movilización y acordar las acciones previas para difundir la convocatoria.

Entre los espacios representados estuvieron jubilados, activistas de la Multisectorial de Derechos Humanos, Patria Grande, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Sitradu y el colectivo Por la Ventana. También participaron de las instancias organizativas referentes del sindicato de trabajadores viales y de APS, que agrupa a empleados municipales.

Los reclamos de la convocatoria

Sofía Cáceres Sforza explicó que la movilización buscará reunir diferentes demandas sociales, laborales, educativas y previsionales. “La idea es una convocatoria que se está realizando a nivel nacional para confluir y unificar las luchas que venimos teniendo los distintos sectores y organizaciones que enfrentamos el ajuste de Milei y, en Entre Ríos, de Frigerio”, señaló.

La dirigente ubicó la iniciativa en una continuidad con otras movilizaciones realizadas durante el año. En ese sentido, mencionó las marchas del 8 y 24 de marzo, la movilización universitaria y otras expresiones de protesta desarrolladas en el país.

“Queremos y creemos que el 19 de septiembre tiene que volver a ser una gran expresión del hartazgo que tiene la mayoría de la población argentina contra el ajuste brutal que estamos sufriendo y contra el recorte en salud y educación”, manifestó Cáceres Sforza.

Cuestionamientos a las políticas provinciales

La referente también enumeró reclamos vinculados con la situación de Entre Ríos, entre ellos la reforma previsional, los cambios en la obra social provincial y la falta de convocatoria a negociaciones paritarias para docentes y trabajadores estatales.

Asimismo, hizo referencia al conflicto universitario y a las medidas de fuerza previstas por la falta de aplicación de la ley de financiamiento. Los organizadores buscaron que esas demandas confluyeran en una misma manifestación.

“La idea es que toda esa bronca que tenemos y venimos masticando, sobre todo por lo más básico, como no llegar a fin de mes, trabajar desde la mañana hasta la noche y no tener para pagar el alquiler, la luz, el gas o un plato de comida, sea lo que nos aúne este 19 de septiembre”, expresó.

Un llamado a construir unidad

Por su parte, María Luz Piérola sostuvo que la articulación entre los distintos sectores resultaba necesaria frente a las problemáticas económicas y sociales. “El camino es la unidad, el camino es la lucha cotidiana y en unidad, porque lo que pasa es el hambre, la falta de techo, la falta de vivienda y la falta de trabajo para todos”, afirmó.

Piérola consideró que la protesta debía trascender las diferencias entre las agrupaciones participantes. “La única herramienta que tenemos es la unidad y manejar esa bronca para buscar un proyecto común de sociedad”, remarcó.

Los organizadores convocaron a sindicatos, movimientos sociales, estudiantes, jubilados y vecinos sin pertenencia partidaria. Además, anticiparon que se realizarían volanteadas y otras actividades públicas para ampliar la participación.

El recorrido todavía no fue definido

La concentración fue anunciada para el sábado 19 de septiembre, a las 11, en Plaza de Mayo. Sin embargo, el trayecto posterior y la posibilidad de finalizar frente a Casa de Gobierno con la lectura de un documento continuaban bajo análisis.

“Evaluaremos, de acuerdo con la convocatoria, qué tipo de recorrido hacemos. La idea es que pueda sumarse todo el mundo, realizar acciones como volanteadas y convocar a la mayor cantidad posible”, explicó Cáceres Sforza.

Además, estaba prevista una reunión provincial para el martes 15 de septiembre. Según señalaron las referentes, la Marcha de la Bronca también tendría expresiones y actividades en otras localidades de Entre Ríos.

Acto por la Noche de los Lápices

Durante la entrevista también se convocó a un acto cultural por un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. La actividad se desarrollará el miércoles 16 de septiembre, desde las 17, en la plaza Sáenz Peña.

En Paraná se replicará "La marcha de la bronca" contra el gobierno nacional

Piérola indicó que la propuesta era organizada especialmente por estudiantes secundarios y jóvenes. El encuentro incluiría bandas musicales, un puesto de libros prohibidos y la posible participación de las Bordadoras de la Memoria.

La convocatoria también recordará a los desaparecidos y a Amanda Mayor, autora del monumento emplazado en ese espacio público. “Convocamos para que se sumen, se pueda tomar conciencia y todos seamos una unidad”, concluyó Piérola.