Cuáles son los 10 autos más baratos de Argentina y por qué ya no lideran las ventas

El mercado automotor argentino muestra un cambio significativo en las preferencias de los consumidores: los autos más baratos dejaron de ser, al mismo tiempo, los más vendidos. Según las últimas estadísticas, ninguno de los diez vehículos 0km con menor precio integra actualmente el grupo de los diez modelos con más patentamientos.

De acuerdo con un informe publicado por Ámbito, la situación marca una diferencia respecto de lo que ocurrió durante años con vehículos como el Volkswagen Gol, Chevrolet Classic, Renault Clio o Toyota Etios. Aquellos modelos lograban combinar precios relativamente accesibles, mecánicas sencillas y un fuerte volumen de ventas, convirtiéndose en opciones masivas para quienes buscaban acceder a un 0km.

Ese escenario comenzó a modificarse con la transformación de la oferta y las nuevas preferencias de los compradores. El precio continúa siendo determinante, pero comparte protagonismo con factores como seguridad, tecnología, confort, diseño y posibilidades de financiación.

Cuáles son los autos 0km más baratos

En septiembre de 2026, el ranking de precios presenta vehículos tradicionales de entrada de gama junto con propuestas de nuevas marcas y hasta opciones eléctricas. El JMEV Easy 3, con un valor de $25.012.000, encabeza actualmente la lista.

Le siguen el Hyundai HB20, a $27.990.000; Renault Kwid, $28.300.000; Volkswagen Polo Robust, $30.222.550; y Fiat Mobi, con un precio de $30.280.000.

La nómina se completa con Chevrolet Onix, $32.457.900; Kaiyi X3, $32.560.000; Fiat Fiorino, $33.180.000; JAC S2, $33.892.000; y Fiat Argo, que alcanza los $34.100.000. Pese a ubicarse como las alternativas más económicas, ninguna logró ingresar entre los diez vehículos más vendidos.

Por qué los más baratos ya no son los más vendidos

Uno de los factores que permite explicar el fenómeno es el creciente interés por los SUV y vehículos de segmentos intermedios. Los compradores parecen dispuestos a realizar un desembolso mayor cuando encuentran diferencias en equipamiento, espacio, prestaciones o tecnología.

También inciden las herramientas comerciales. Las alternativas de financiación pueden reducir el peso del precio de lista en la decisión final y acercar modelos de segmentos superiores a consumidores que inicialmente buscaban vehículos más económicos.

De esta manera, el mercado argentino se aleja del esquema en el que el auto más barato era casi automáticamente uno de los más vendidos. La elección del 0km pasó a depender de una combinación más amplia de variables, mientras los tradicionales modelos de entrada perdieron el protagonismo que tuvieron durante décadas.