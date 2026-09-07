 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Inclusión y acompañamiento

Avanza la construcción de un espacio destinado a personas con síndrome de Down en Colón

La Asociación Síndrome de Down Colón No Me Olvides avanza con la construcción de su sede propia. El espacio concentrará actividades recreativas, atención profesional, estimulación temprana y proyectos productivos.

7 de Septiembre de 2026
No Me Olvides avanza con la construcción de su sede
No Me Olvides avanza con la construcción de su sede Foto: Municipalidad de Colón

La Asociación Síndrome de Down Colón No Me Olvides avanza con la construcción de su sede propia. El espacio concentrará actividades recreativas, atención profesional, estimulación temprana y proyectos productivos.

La Asociación Síndrome de Down de Colón "No Me Olvides" avanza con la construcción de su sede propia, un espacio destinado a ampliar las propuestas de inclusión, formación, autonomía y acompañamiento a las personas con síndrome de Down y sus familias.

 

El intendente de Colón, José Luis Walser, recorrió la obra junto con el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba, y el secretario de Gobierno, Mariano Bravo. Durante la visita, los funcionarios dialogaron con integrantes de la institución y observaron los sectores que se encontraban en ejecución.

 

La construcción cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad, que realizó un primer aporte de materiales valuado en alrededor de un millón de pesos. La colaboración se incorporó al trabajo articulado que ambas partes desarrollaron durante los últimos años.

 

Un lugar para concentrar las actividades

 

Marta Cariaga, referente de No Me Olvides, explicó que el edificio permitirá reunir en un mismo lugar las propuestas que la asociación lleva adelante y sumar nuevas alternativas para sus integrantes.

 

El proyecto contempla espacios destinados a actividades recreativas, teatro, folclore, atención de profesionales y estimulación temprana. La sede también facilitará el desarrollo de encuentros con las familias y la organización de acciones comunitarias.

 

La institución busca contar con instalaciones adaptadas a las necesidades de quienes participaron de sus iniciativas. De esa manera, podría sostener las actividades de forma permanente y evitar la dependencia de espacios prestados o alquilados.

No Me Olvides avanza con la construcci&oacute;n de su sede (foto Municipalidad de Col&oacute;n)
No Me Olvides avanza con la construcción de su sede (foto Municipalidad de Colón)

Un sector para proyectos productivos

 

La planificación incluye un área destinada a actividades productivas. Entre las propuestas previstas se encuentra la puesta en marcha de un espacio de panadería, en el que los jóvenes podrían intervenir en los procesos de elaboración.

 

El objetivo fue que los participantes adquirieran conocimientos y experiencias vinculadas con la producción, la organización de tareas y el trabajo grupal. Estas herramientas se integrarían a las acciones destinadas a promover la autonomía.

 

El edificio también permitiría establecer horarios regulares y organizar los talleres de acuerdo con las necesidades de cada grupo. La disponibilidad de una sede propia ampliaría la cantidad y diversidad de actividades ofrecidas.

 

Propuestas al alcance de las familias

 

Otro de los objetivos del proyecto fue facilitar el acceso de las familias que no contaban con la posibilidad de contratar prestaciones privadas. La asociación pretendió ofrecer alternativas de acompañamiento y estimulación dentro de la comunidad.

 

Según explicó Cariaga, la sede posibilitaría brindar oportunidades a personas que, por razones económicas, no podían acceder a determinadas terapias o espacios recreativos. La institución buscó que las propuestas tuvieran un alcance comunitario.

 

La atención profesional y la estimulación temprana formarían parte de los servicios que se proyectaron para el edificio. Las actividades estarían orientadas a diferentes edades y etapas del desarrollo.

 

El acompañamiento municipal

 

Durante la recorrida, los integrantes de No Me Olvides repasaron las acciones realizadas junto con la Municipalidad. La colaboración incluyó asistencia para traslados vinculados con presentaciones teatrales y apoyo en actividades organizadas por la asociación.

 

En 2024, el gobierno municipal acompañó el financiamiento de capacitadores para talleres de folclore, percusión y teatro. Además, facilitó el traslado de los participantes a distintas presentaciones de la institución.

 

El trabajo conjunto se desarrolló en torno a políticas de inclusión, cultura, formación y participación comunitaria. La construcción del edificio sumó una nueva instancia dentro de ese vínculo.

 

Inclusión y autonomía

 

No Me Olvides trabajó con personas con síndrome de Down y sus familias mediante propuestas educativas, culturales, recreativas y de acompañamiento. La falta de una sede propia había condicionado la organización y la continuidad de algunas iniciativas.

 

Con el avance de la obra, la asociación se acercó al objetivo de disponer de un lugar estable para sus actividades. El espacio permitiría fortalecer los talleres y sumar proyectos vinculados con la formación y la producción.

 

La construcción representó una nueva etapa para la entidad y sus integrantes. Una vez habilitada, la sede concentraría las propuestas existentes y permitiría ampliar las oportunidades de encuentro, participación y autonomía.

Temas:

No Me Olvides síndrome de down Inclusión sede propia discapacidad Talleres autonomía
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso