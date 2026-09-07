Avanza la construcción de un espacio destinado a personas con síndrome de Down en Colón

La Asociación Síndrome de Down Colón No Me Olvides avanza con la construcción de su sede propia. El espacio concentrará actividades recreativas, atención profesional, estimulación temprana y proyectos productivos.
La Asociación Síndrome de Down de Colón "No Me Olvides" avanza con la construcción de su sede propia, un espacio destinado a ampliar las propuestas de inclusión, formación, autonomía y acompañamiento a las personas con síndrome de Down y sus familias.
El intendente de Colón, José Luis Walser, recorrió la obra junto con el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba, y el secretario de Gobierno, Mariano Bravo. Durante la visita, los funcionarios dialogaron con integrantes de la institución y observaron los sectores que se encontraban en ejecución.
La construcción cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad, que realizó un primer aporte de materiales valuado en alrededor de un millón de pesos. La colaboración se incorporó al trabajo articulado que ambas partes desarrollaron durante los últimos años.
Un lugar para concentrar las actividades
Marta Cariaga, referente de No Me Olvides, explicó que el edificio permitirá reunir en un mismo lugar las propuestas que la asociación lleva adelante y sumar nuevas alternativas para sus integrantes.
El proyecto contempla espacios destinados a actividades recreativas, teatro, folclore, atención de profesionales y estimulación temprana. La sede también facilitará el desarrollo de encuentros con las familias y la organización de acciones comunitarias.
La institución busca contar con instalaciones adaptadas a las necesidades de quienes participaron de sus iniciativas. De esa manera, podría sostener las actividades de forma permanente y evitar la dependencia de espacios prestados o alquilados.
Un sector para proyectos productivos
La planificación incluye un área destinada a actividades productivas. Entre las propuestas previstas se encuentra la puesta en marcha de un espacio de panadería, en el que los jóvenes podrían intervenir en los procesos de elaboración.
El objetivo fue que los participantes adquirieran conocimientos y experiencias vinculadas con la producción, la organización de tareas y el trabajo grupal. Estas herramientas se integrarían a las acciones destinadas a promover la autonomía.
El edificio también permitiría establecer horarios regulares y organizar los talleres de acuerdo con las necesidades de cada grupo. La disponibilidad de una sede propia ampliaría la cantidad y diversidad de actividades ofrecidas.
Propuestas al alcance de las familias
Otro de los objetivos del proyecto fue facilitar el acceso de las familias que no contaban con la posibilidad de contratar prestaciones privadas. La asociación pretendió ofrecer alternativas de acompañamiento y estimulación dentro de la comunidad.
Según explicó Cariaga, la sede posibilitaría brindar oportunidades a personas que, por razones económicas, no podían acceder a determinadas terapias o espacios recreativos. La institución buscó que las propuestas tuvieran un alcance comunitario.
La atención profesional y la estimulación temprana formarían parte de los servicios que se proyectaron para el edificio. Las actividades estarían orientadas a diferentes edades y etapas del desarrollo.
El acompañamiento municipal
Durante la recorrida, los integrantes de No Me Olvides repasaron las acciones realizadas junto con la Municipalidad. La colaboración incluyó asistencia para traslados vinculados con presentaciones teatrales y apoyo en actividades organizadas por la asociación.
En 2024, el gobierno municipal acompañó el financiamiento de capacitadores para talleres de folclore, percusión y teatro. Además, facilitó el traslado de los participantes a distintas presentaciones de la institución.
El trabajo conjunto se desarrolló en torno a políticas de inclusión, cultura, formación y participación comunitaria. La construcción del edificio sumó una nueva instancia dentro de ese vínculo.
Inclusión y autonomía
No Me Olvides trabajó con personas con síndrome de Down y sus familias mediante propuestas educativas, culturales, recreativas y de acompañamiento. La falta de una sede propia había condicionado la organización y la continuidad de algunas iniciativas.
Con el avance de la obra, la asociación se acercó al objetivo de disponer de un lugar estable para sus actividades. El espacio permitiría fortalecer los talleres y sumar proyectos vinculados con la formación y la producción.
La construcción representó una nueva etapa para la entidad y sus integrantes. Una vez habilitada, la sede concentraría las propuestas existentes y permitiría ampliar las oportunidades de encuentro, participación y autonomía.