Un fin de semana a solas: la revelación que vuelve a vincular a La Joaqui y Tiago PZK

Los rumores sobre La Joaqui y Tiago PZK sumaron un nuevo capítulo luego de que Yanina Latorre revelara detalles sobre un supuesto encuentro privado que ambos artistas habrían mantenido semanas atrás. La información apareció en medio de la exposición pública que tomó la vida sentimental de la cantante tras su separación de Luck Ra.

Según relató la conductora de SQP, ambos habrían pasado un fin de semana solos en Rancho Contento, una casa boutique de campo ubicada en Cañuelas. De acuerdo con su versión, buscaron mantener un perfil bajo y evitaron mostrarse juntos durante la estadía.

Latorre sostuvo además que cada uno habría publicado contenido desde el mismo lugar, aunque sin aparecer acompañado por el otro. Hasta el momento, ninguno confirmó públicamente que ese encuentro haya ocurrido en las condiciones señaladas por la periodista.

Los indicios que vinculan a La Joaqui y Tiago PZK

La información se suma a otras situaciones que durante las últimas semanas alimentaron las versiones sobre La Joaqui y Tiago PZK. Entre ellas, Latorre mencionó una supuesta salida al Ecoparque en la que habrían estado acompañados por las hijas de la cantante.

También señaló que Tiago habría difundido contenido grabado desde la vivienda de La Joaqui. Esos elementos comenzaron a circular en redes y programas de espectáculos antes de que el vínculo entre ambos quedara expuesto de manera más directa.

Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación formal de noviazgo. Las versiones se apoyan principalmente en publicaciones, testimonios y comentarios de personas vinculadas al mundo del espectáculo.

El mensaje de Luck Ra que profundizó las versiones

La situación tomó mayor dimensión después de que Luck Ra hiciera referencia públicamente a la nueva vida sentimental de su expareja. El cantante afirmó que le resultaba doloroso seguir involucrado en la discusión y mencionó que ella estaría saliendo desde hacía tiempo con alguien a quien consideraba un antiguo amigo.

Ese mensaje fue interpretado en redes como una referencia a Tiago PZK y terminó de instalar las versiones que ya circulaban. La Joaqui respondió posteriormente y aseguró que su relación con Luck Ra había finalizado dos meses antes.

La artista también rechazó que hubiera existido una infidelidad y sostuvo que su vínculo con Tiago tenía una historia previa e independiente de la relación que mantuvo con el cantante cordobés.