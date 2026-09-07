La Selección Paranaense se consagró campeona del Entrerriano de Juveniles en Villaguay

La Selección Paranaense U17 se consagró campeona del Campeonato Entrerriano de Selecciones Juveniles que se disputó durante el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en Villaguay. El combinado de la Asociación Paranaense de Básquet completó el certamen con cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones.

El equipo dirigido por Francisco Darío Albornoz cerró su participación con un triunfo por 84-77 frente a Concepción del Uruguay en la final. De esta manera, Paraná obtuvo su tercer campeonato provincial de selecciones durante la temporada 2026.

El recorrido hacia el título había comenzado en la Zona B, donde la Selección Paranaense compartió grupo con Concepción del Uruguay y Colón. En el debut se impuso con amplitud por 107-57 ante el conjunto uruguayense.

Una campaña invicta en Villaguay

En su segunda presentación, Paraná derrotó 83-61 a Colón y cerró la primera etapa con puntaje ideal. Los dos resultados le permitieron avanzar directamente a las semifinales del campeonato.

En esa instancia enfrentó al seleccionado anfitrión, Villaguay. Paraná volvió a marcar diferencias y consiguió una victoria por 86-57 para asegurar su presencia en el partido por el título.

La definición volvió a cruzarlo con Concepción del Uruguay, aunque esta vez el desarrollo fue mucho más parejo que en el encuentro de la fase inicial. La Selección Paranaense logró imponerse 84-77 y selló una campaña perfecta.

Tercer título provincial de Paraná en 2026

La consagración de los Juveniles se suma a otros dos campeonatos entrerrianos conseguidos por Paraná durante el año. La Selección de Infantiles U13 había obtenido previamente el título provincial y posteriormente también se consagró el representativo U21.

De esta manera, Paraná acumula durante 2026 las coronas provinciales en U13, U21 y U17, tres categorías diferentes dentro del calendario de selecciones de la Asociación Paranaense de Básquet.

El plantel campeón U17 estuvo integrado por jugadores de Estudiantes, Paracao, Recreativo, Olimpia, Ciclista y Central Entrerriano, representando a distintos clubes que aportaron jugadores al proceso de preparación.

El plantel que consiguió el campeonato

Por Estudiantes participaron Pedro Llorens, Emiliano Morande, Bautista Artuccio y Juan Marti. Paracao aportó a Joel Sans Ríos, Genaro Aldaz, Mateo Bilbao, Benicio Cian Vianco, Adriel Man y Thiago Castro.

También integraron el equipo Vicente Carranza, de Recreativo; Simón Rodríguez, de Olimpia; Joaquín Justet, de Ciclista; y Agustín Lambarri, de Central Entrerriano.

El cuerpo técnico estuvo encabezado por Francisco Darío Albornoz, acompañado por Pedro Ayala como asistente y Martín Lambarri en la preparación física.