SUBE: cuánto saldo negativo se puede usar en septiembre de 2026

La tarjeta SUBE mantiene durante septiembre de 2026 el denominado saldo de emergencia, una herramienta que permite continuar viajando incluso cuando el crédito disponible se agotó. El monto que puede utilizarse en negativo depende del medio de transporte.

Para los colectivos y subtes, el sistema admite actualmente hasta $1.200 de saldo negativo. Ese mismo límite se aplica al transporte fluvial cuando el boleto se abona directamente en boletería.

En los servicios ferroviarios, en cambio, el descubierto permitido es menor. Las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y el Tren del Valle de Neuquén permiten utilizar hasta $650 en negativo.

Un límite diferente para la línea Urquiza

La línea Urquiza mantiene un tope de $480 negativos. La diferencia responde a que todavía se encuentra pendiente una actualización vinculada con el recambio tecnológico de sus molinetes.

El saldo de emergencia de la SUBE funciona automáticamente cuando el usuario no dispone del dinero suficiente para abonar un viaje y todavía no alcanzó el límite negativo correspondiente.

Una vez que se realiza una nueva carga, el monto utilizado como descubierto se descuenta de manera automática. Por ejemplo, si una persona tiene un saldo de -$1.000 y posteriormente carga $5.000, tendrá disponibles $4.000.

Cuánto dinero puede acumular la SUBE

El saldo negativo no debe confundirse con el monto máximo que puede mantenerse disponible en la tarjeta. Actualmente, una SUBE puede acumular hasta $40.000.

Por otra parte, el máximo permitido por cada operación de carga electrónica es de $30.000. Para llegar al límite total de $40.000 pueden ser necesarias más de una operación, dependiendo del saldo que ya tenga la tarjeta.

Las cargas pueden realizarse mediante la aplicación SUBE, billeteras virtuales, home banking y cajeros automáticos, entre otros canales habilitados.

Cómo acreditar una carga

Después de realizar una carga electrónica, el usuario debe acreditarla para que el dinero quede disponible. Esto puede hacerse con la aplicación SUBE en teléfonos Android compatibles, mediante una Terminal Automática o utilizando la función Carga a Bordo en los colectivos que dispongan de esa tecnología.

El sistema de saldo negativo está pensado como una solución ante una falta momentánea de crédito y no como un monto adicional otorgado de manera permanente. Todo lo utilizado se recupera automáticamente con la siguiente recarga.

Así, durante septiembre el mayor descubierto de la SUBE continúa siendo de $1.200 para colectivos y subtes, mientras que en los trenes el límite general es de $650 y en la línea Urquiza permanece en $480.