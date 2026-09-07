Licencia por maternidad para trabajadoras de casas particulares: requisitos y trámites

Las trabajadoras de casas particulares registradas que atraviesen un embarazo pueden acceder a la licencia por maternidad y a una prestación económica durante el período en el que dejan de prestar tareas. El procedimiento requiere gestiones tanto de la empleada como del empleador ante los organismos correspondientes.

El primer paso consiste en comunicar formalmente el embarazo al empleador mediante un certificado médico en el que figure la fecha probable de parto. A partir de esa notificación comienza a operar la protección prevista para el personal de casas particulares.

Durante el período de descanso, la trabajadora puede solicitar la Asignación por Maternidad, que reemplaza la remuneración correspondiente a esos meses. Para acceder debe haber alcanzado al menos las 12 semanas de gestación y contar con una antigüedad mínima de tres meses en el empleo al comenzar la licencia.

Qué debe hacer el empleador ante ARCA

La relación laboral debe encontrarse registrada y activa. El empleador deberá ingresar con su clave fiscal al servicio Personal de Casas Particulares de ARCA, seleccionar el vínculo correspondiente y registrar allí las fechas de la licencia por maternidad.

Dentro del sistema deberá utilizar la opción destinada a la carga de licencias y declarar el período informado por la trabajadora. Este procedimiento permite dejar asentada la ausencia dentro de la relación laboral.

Sin embargo, esa carga no genera de manera automática el pago de la prestación. La empleada deberá realizar por separado la solicitud ante ANSES para acceder a la Asignación por Maternidad.

Cómo pedir el pago ante ANSES

La trabajadora debe completar la Declaración Jurada Maternidad Servicio Doméstico, identificada como formulario PS 2.75. Para realizar la gestión pueden requerirse, además, el certificado médico con la fecha probable de parto, la constancia de la relación laboral y recibos o documentación que acredite el empleo.

Si la persona trabaja para más de un empleador, deberá acreditar cada uno de esos vínculos. También es conveniente verificar previamente que los datos personales, familiares y bancarios se encuentren actualizados.

La presentación ante ANSES puede realizarse por los canales habilitados por el organismo. Esta instancia es la que permite solicitar efectivamente el cobro durante la licencia por maternidad, mientras que el trámite realizado por el empleador ante ARCA solamente registra el período de ausencia.

Cuánto dura la licencia por maternidad

El descanso establecido para las trabajadoras de casas particulares es de 90 días corridos. De manera habitual se distribuye en 45 días anteriores a la fecha probable de parto y otros 45 posteriores al nacimiento.

La trabajadora puede optar por reducir el período previo al parto, aunque nunca puede ser inferior a 30 días. En ese caso, los días restantes se trasladan al período posterior: si utiliza 30 días antes del nacimiento, dispondrá de 60 días después.

En los casos de nacimiento prematuro, los días que no hayan podido utilizarse antes del parto se acumulan al período posterior hasta completar los 90 días previstos. Durante todo ese tiempo, la trabajadora conserva su puesto y, si cumple los requisitos, percibe la asignación correspondiente.